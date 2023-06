Ein tiefes Loch klafft am Donnerstagmorgen in der Tschonhar-Brücke, mutmaßlich durch einen ukrainischen Raketenangriff verursacht. Daneben liegen verstreute Trümmer der Geschosse. Einer der wenigen Verbindungswege von den durch Russland kontrollierten Teilen der südlichen Region Cherson auf die Krim-Halbinsel wurde dadurch unterbrochen. Der Verkehr und damit auch die Versorgung der russischen Truppen in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine muss auf alternative Routen umgeleitet werden, die stundenlange Umwege erfordern. Verletzt wurde beim Beschuss laut russischen Quellen niemand.

Der von Russland ernannte Gouverneur von Cherson, Wladimir Saldo, veröffentlichte diese Aufnahmen auf Telegram. Bisher lag die Brücke außerhalb der Reichweite ukrainischer Luftangriffe, mit neu erhaltenen Marschflugkörpern französischer oder britischer Bauart könne sie aber jetzt durch die ukrainische Armee erreicht werden.

In den vergangenen Tagen und Wochen haben die ukrainischen Streitkräfte besonders Ziele weit hinter der Front mit Raketen angegriffen. Am Boden kommt die Gegenoffensive nach wie vor nur langsam voran, die russischen Besatzer leisten erbitterten Widerstand. Die Kämpfe im Osten des Landes, wie hier in der Region Donezk, halten an.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Heftige Kämpfe an der Frontlinie. Im Süden vernichten wir den Feind. In der Region Donezk vernichten wir den Feind. In Richtung Kupjansk werden wir den Feind vernichten, egal, was die russischen Terroristen dort planen. Im Süden kommen wir vorwärts, danke liebe Kämpfer. Im Osten halten wir die Verteidigung. Und ich bin besonders dankbar für jeden abgeschossenen russischen Hubschrauber. Jeder Abschuss ist wichtig.«

Kiew hat nach eigenen Angaben bisher acht Dörfer zurückerobert. Die wichtigsten russischen Verteidigungslinien seien aber noch nicht erreicht.