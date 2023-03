Tauwetter im Donbass: Der Frost geht, der Matsch kommt – und verwandelt Straßen und Wege an der Front in schwer passierbare Routen. Das macht nicht nur der kämpfenden Truppe und dem Nachschub Probleme, sondern auch den Sanitätern: Bei der Notfallversorgung von verwundeten Soldaten zählt oft jede Minute, doch die matschigen Fahrwege verzögern die Rettung.

Wolodymyr, Sanitäter

»Es dauert 30-35 Minuten von der Front ins Lazarett, je nach Wetterbedingungen und Belastung. Manchmal müssen wir langsamer fahren - wenn wir einen schwer verwundeten Patienten haben - damit er auf der Straße nicht durchgeschüttelt wird, weil es ihm sehr schlecht geht. Entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun ...«

Der Patient ringt nach Atem, es könnte sich um eine Stichwunde mit beschädigter Lunge handeln. Vor etwa zwei Stunden soll er verletzt worden sein, genaueres wissen die Sanitäter nicht.

Im Feldlazarett wird der verwundete Soldat per Ultraschall untersucht, das Bild wird auf einem Smartphone angezeigt. Im Anschluss bekommt er eine lokale Betäubung und wird in eine Thermodecke eingewickelt, zum Weitertransport in ein reguläres Krankenhaus in sicherer Entfernung von der Front.

Yehven, Sanitäter

»In den letzten Wochen war es in unserer Richtung sehr heiß. Seit ein paar Tagen ist es etwas ruhiger geworden.«

Das könnte sich bald wieder ändern - der genaue Einsatzort der Sanitäter darf nicht verraten werden, aber dass hier heftige Kämpfe toben, ist offensichtlich. Der Ukraine-Krieg ist zur Abnutzungsschlacht geworden, in der es auf beiden Seiten hohe Verluste gibt. Umso wichtiger ist es für die Ukraine, möglichst viele eigene Soldaten zu retten – auch für die Zeit nach dem Krieg.