Auch am 41. Kriegstag bestimmen die schrecklichen Gewalttaten im Kiewer Vorort Butscha das Geschehen – sowohl in der Ukraine als auch im Westen. Während das Grauen, das sich auf Butschas Straßen ereignete, gemeinhin aufs Schärfste verurteilt wird, relativiert ein Akteur nach wie vor und bestreitet sogar, etwas damit zu tun zu haben – Russland. Doch der Westen zeigt sich zu Reaktionen entschlossen und findet klare Worte gegenüber Kremlchef Wladimir Putin.

Die Entwicklungen im Überblick. Die Situation in Butscha Bis zum vergangenen Donnerstag war Butscha von Truppen der Russischen Föderation besetzt. Von hier aus wollten die Invasoren in die ukrainische Hauptstadt Kiew vorrücken. Die Angreifer wurden gestoppt, sind nun abgezogen und haben Zerstörung und Tod hinterlassen. Ein Mann mit Einkaufstüte, der einfach vom Fahrrad geschossen wurde. Gefesselte Zivilisten, getötet mit einem Kopfschuss. Sie wurden offenbar von den abziehenden russischen Truppen getötet – das wäre ein massives Kriegsverbrechen.

SPIEGEL-Reporter Thore Schröder hat die Stadt besucht und mit Augenzeugen gesprochen. Er hat mehrere tote Zivilisten am Straßenrand gesehen und sagt: »Das war eindeutig eine Exekution.« Die ukrainischen Behörden sprechen von mindestens 300 Opfern, die genaue Zahl ist noch unklar.

Nicht nur in Butscha wurden offenbar Verbrechen an unschuldigen Zivilisten durch russische Soldaten verübt. Auch aus anderen Orten werden zunehmend Leichenfunde gemeldet – wie im 30 Kilometer entfernten Motyschyn.

Richard Weir ist sogenannter »Researcher« bei Human Rights Watch. Seine Aufgabe: Mögliche Spuren von Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Sein derzeitiger Einsatzort: Butscha in der Ukraine.

Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Rede vor dem Uno-Sicherheitsrat gefordert, Russland für die Gräueltaten in dem Kiewer Vorort Butscha zur Verantwortung zu ziehen. »Rechenschaft muss unvermeidbar sein«, sagte Selenskyj am Dienstag bei seiner per Videoschalte übertragenen Rede vor dem wichtigsten Uno-Gremium. Russland habe »Verbrechen« verübt. Selenskyj warf Russland zudem vor, »Hunderttausende« Ukrainer nach Russland verschleppt zu haben.

Selenskyj brachte unter anderem einen Rauswurf Russlands aus dem Uno-Sicherheitsrat ins Spiel. Eine Option sei es, »Russland als Aggressor und Kriegsauslöser zu entfernen, damit es nicht länger Entscheidungen über seine eigene Aggression blockieren kann«. Der ukrainische Präsident spielte damit auf das Vetorecht Russlands in dem Gremium an. Ohne Reformen könnten die Vereinten Nationen »dichtgemacht« werden, sagte der ukrainische Präsident. Selenskyj schilderte mit drastischen Worten die Gräueltaten in Butscha, die er Russland zuschrieb. Menschen seien »in ihren Wohnungen, in ihren Häusern getötet« worden. »Zivilisten wurden einfach aus Spaß mit Panzern zerquetscht, als sie mitten auf der Straße in ihren Autos saßen.«

Das sagt der Kreml Die Regierung in Moskau bestreitet weiterhin jede Verantwortung für die Gräueltaten in Butscha und wirft dem Westen Lügen vor. Unterdessen hat Kremlchef Wladimir Putin den Europäern wegen ihres Vorgehens gegen den russischen Gazprom-Konzern mit Vergeltung gedroht. »Die Situation im Energiebereich verschlechtert sich«, sagte Putin am Dienstag in Moskau mit Verweis auf nicht marktkonforme, »brachiale Maßnahmen einschließlich des Verwaltungsdrucks auf unser Unternehmen Gazprom in einigen europäischen Ländern«. Die Bundesregierung hatte am Montag angeordnet, dass die Bundesnetzagentur vorübergehend die Kontrolle bei Gazprom Germania übernimmt.

Putin sagte bei einem Treffen, das im Fernsehen übertragen wurde, eine Drohung mit der Verstaatlichung russischer Anlagen sei ein »zweischneidiges Schwert«. Er kündigte auch an, dass angesichts der weltweiten Lebensmittelknappheit die russischen Lieferungen insbesondere an »feindliche« Länder genau überwacht werden müssten. Russland gehört zu den global größten Getreideexporteuren.

Der russische Oligarch Wladimir Lissin hat vor einer möglichen Ausweitung der zunächst für Gas eingeführten Rubelzahlungen auf weitere Rohstoffe und Produkte gewarnt. »Der Übergang zu Rubelzahlungen wirft uns aus den Weltmärkten«, sagte der Besitzer des Stahlriesen NLMK der russischen Tageszeitung »Kommersant«. Anfang April trat ein Dekret des Kremlchefs Wladimir Putin in Kraft, nach dem westliche Kunden russisches Gas in Rubel bezahlen sollen. Das soll den Kurs der russischen Landeswährung stabilisieren. Für die westlichen Sanktionen hingegen, von denen Lissin nach eigenen Angaben stark betroffen ist, äußerte er Verständnis: »Die Sanktionen können einem ungerecht erscheinen und mit Elementen von Kollektivhaftung behaftet sein, aber man wird versuchen, den Tod von Menschen und die Zerstörung von Städten mit allen verfügbaren Mitteln zu stoppen.«

Reaktionen aus Deutschland Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat die aus der Ukraine Geflüchteten aufgerufen, deutschen Ermittlern Hinweise auf Kriegsverbrechen zu geben: »Kriegsverbrecher dürfen sich nirgendwo sicher fühlen. Erst recht nicht in Deutschland«. Bei der Polizei eingereichtes Beweismaterial werde vom Generalbundesanwalt ausgewertet. Am Wochenende waren Autos mit russischen Flaggen durch Berlin gefahren, am Montag reagierten Innenpolitiker empört auf die öffentlichen Sympathiebekundungen. Buschmann warnte zudem vor möglichen juristischen Folgen. Der FDP-Innenexperte Stephan Thomae nannte den Korso an jenem Tag, an dem die Tötung von Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha ans Licht gekommen waren, »makaber und geschmacklos«. Laut Polizei nahmen rund 400 Fahrzeuge daran teil. Der Bundestag legt indes seine Kontakte nach Moskau auf Eis: Einen offiziellen Austausch zwischen deutschen und russischen Parlamentariern wird es wegen Putins Überfall auf die Ukraine nach SPIEGEL-Informationen in der nächsten Zeit nicht geben. Bereits Ende März beschloss der Ältestenrat des Bundestages, dass sich die deutsch-russische Parlamentariergruppe vorerst nicht konstituieren wird.

Deutliche Worte für den Kremlchef wie auch für den eigenen Putin-freundlichen Kurs fand unterdessen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Putin habe sich zu einem »eingebunkerten Kriegstreiber« entwickelt, sagte er. »Es war eine Fehleinschätzung, dass wir – und auch ich – gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seinen imperialen Wahn.« Das deutsche Entwicklungsministerium stockt das Unterstützungspaket für Moldau zur Bewältigung der Flüchtlingslage und zur Stabilisierung des Landes kurzfristig von 35 auf 40 Millionen Euro auf. Das arme Land ist als Nachbar der Ukraine unmittelbar von dem Krieg betroffen – als Schutzort für Geflüchtete und als Gasimporteur Russlands. Mit den ukrainischen Forderungen nach schweren Waffen tut die Bundesregierung sich bislang schwer. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat hingegen die Lieferung auch von beispielsweise Panzern aus Deutschland an die Ukraine verlangt. »Die Ukraine braucht Waffen, um sich selbst zu verteidigen und auch um die russische Aggression zurückzudrängen«, sagte Merz. »Die Lieferung von Waffen macht Deutschland nicht zum Kombattanten.«

Reaktionen der EU Bereits kurz nach Beginn des völkerrechtswidrigen Krieges, den Russland in der Ukraine führt, reisten mehrere osteuropäische Staatschefs zu einem Solidaritätsbesuch nach Kiew. Nun wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diese Woche für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ebenfalls die ukrainische Hauptstadt besuchen. Sie werde dabei vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell begleitet. Auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) werde sich nach Kiew begeben. Die EU-Kommission verschärft nach den Gräueltaten in Butscha ihren Kurs gegen den Kreml und will alle Kohleimporte aus Russland verbieten. Demnach soll der Importstopp Teil des nächsten Sanktionspakets gegen Russland werden. Ob die Sanktionen wie vorgeschlagen verhängt werden, müssen nun die 27 EU-Staaten entscheiden.

Reaktionen der Nato und ihrer Mitglieder Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Ländern Unterstützung zugesagt, die sich durch Russland bedroht sehen. Das Staatenbündnis werde Schritte unternehmen, um andere Länder vor russischen Aggressionen zu schützen, sagte Stoltenberg im Vorfeld eines Treffens der Nato-Außenminister. Als Beispiele nannte er Georgien und Bosnien-Herzegowina. Solch eine Grausamkeit habe man in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Alle Beteiligten müssten zur Verantwortung gezogen werden. Die Nato werde die Untersuchungen der Gräueltaten unterstützen. Frankreichs Ex-Präsident François Hollande hat Kremlchef Wladimir Putin als Lügner bezeichnet. »Mit Putin zu reden bedeutet, ihm stundenlang zuhören zu müssen in dem Wissen, dass er nichts von dem macht, was er sagt und nichts von dem sagt, was er tun möchte«, sagte Hollande. Putins Methode sei die ewiger Vorträge mit historischen Exkursen, die ihm erlaubten, keine Fragen präzise zu beantworten sowie keine von ihm erwarteten Konzessionen einzugehen, sei es humanitärer oder politischer Natur. »Die Lüge ist bei ihm eine zweite Natur.« US-Außenminister Antony Blinken hat die an Zivilisten verübten Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha als eine »vorsätzliche Aktion« bezeichnet. Es handle sich nicht um eine »willkürliche Tat einer außer Kontrolle geratenen Einheit«, so Blinken. »Es ist eine bewusste Aktion, um zu töten, zu foltern, zu vergewaltigen und Gräueltaten zu begehen.« Die Berichte seien »mehr als glaubwürdig«. »Die Beweise sind für die Weltöffentlichkeit sichtbar.«

