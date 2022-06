Deutschland hatte die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Haubitzen übernommen. Sie begann am 11. Mai in der Bundeswehr-Artillerieschule im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein und sollte nach rund 40 Tagen abgeschlossen sein, also in dieser Woche. Auch der Abschluss der Ausbildung wurde durch das Verteidigungsministerium vorerst nicht bestätigt.

Die Panzerhaubitze 2000 werde nun von ukrainischen Artilleristen eingesetzt, um »Hitze auf das Schlachtfeld zu bringen«, schrieb Resnikow. Ihre Lieferung sei »ein Beispiel für die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der Ukraine«. Er dankte in einem weiteren Tweet auch der niederländischen Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren.