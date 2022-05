Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ukraine meldet schwere Gefechte um Großstadt Sjewjerodonezk 08.27 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben russische Truppen vor der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurückgeworfen. »Nahe der Ortschaft Syrotyne haben die russischen Eroberer Verluste erlitten und sich zurückgezogen«, teilte der Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht mit. Syrotyne liegt vier Kilometer südlich von Sjewjerodonezk. Auch in mehreren anderen Richtungen seien die russischen Truppen erfolglos geblieben.

Auch der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete aus der Umgebung der Großstadt von schweren Gefechten. In den Vororten Girske und Solotoje seien mehrere Häuser durch Artilleriegeschosse zerstört worden. Die Russen hätten sich aber auch dort zurückziehen müssen. »Die Verluste des Feindes sind hoch«, schrieb Hajdaj auf seinem Telegram-Kanal. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht zu überprüfen.

Deutschland liefert weitere Waffen an Ukraine 07.40 Uhr: Die Bundesregierung hat der Ukraine weitere Waffen für den Kampf gegen die russische Armee geliefert. Nach SPIEGEL-Information trafen in den vergangenen beiden Wochen 2450 Panzerabwehrhandwaffen vom Typ »RGW 90«, 1600 DM22-Panzerabwehrrichtminen sowie 3000 DM31-Panzerabwehrminen in der Ukraine ein und wurden an Einheiten der lokalen Armee verteilt.

Die Angaben über die neuen Lieferungen wurden dem SPIEGEL aus ukrainischen Regierungskreisen bestätigt. Die »RGW 90«-Panzerabwehrwaffen, die in der Bundeswehr als »Matador« bezeichnet wird, hatte die Ukraine direkt bei einem deutschen Hersteller bestellt und bezahlt. Die Panzerabwehrminen indes stammen offenbar aus Bundeswehrbeständen. Die Liste der deutschen Waffenlieferungen wird mit der weiteren Tranche immer länger. So hatte Berlin vor allem Panzerabwehr-Waffen, gepanzerte Fahrzeuge, Millionen Schuss Munition verschiedener Kaliber und Sprengstoff in die Ukraine geliefert. Auf den Listen der Lieferungen finden sich aber auch 15 bunkerbrechende Waffen, sogenannte Bunkerfäuste, oder Fernzünder für Sprengsätze.

Bisher nicht in Gang gekommen sind indes Lieferungen von schweren Waffen. Zwar bildet die Bundeswehr bereits ukrainischen Soldaten an der »Panzerhaubitze2000« aus. Mit einer Verlegung der sieben modernen Artillerie-Systems, die Deutschland Kiew versprochen hat, wird aber erst im Juli gerechnet. Auch die Lieferung der angekündigten »Gepard«-Flugabwehrpanzer verzögert sich weiter, da weltweit nach der kaum noch verfügbaren Munition für das System gesucht werden muss. Ukraine: Erneut Raketenangriff bei Lwiw 06.26 Uhr: Das Gebiet um die Großstadt Lwiw in der Westukraine ist am Montag nach ukrainischen Angaben erneut Ziel eines Luftangriffs geworden. Die Attacke habe einer Militäreinrichtung im Bezirk Jaworiw an der Grenze zu Polen gegolten, schrieb der örtliche Militärchef Maxim Kosizkij in seinem Nachrichtenkanal im Chatdienst Telegram. Bürgermeister Andrij Sadowij betonte, es gebe keine bestätigten Informationen über Raketeneinschläge in der Stadt und bedankte sich bei der Luftabwehr.

Mitte März hätte ein russischer Luftangriff den Truppenübungsplatz in Jaworiw getroffen, dabei wurden nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet. In Jaworiw hatten in den vergangenen Jahren ukrainische Soldaten mit westlichen Ausbildern trainiert. EU-Verteidigungsminister beraten mit ukrainischem Kollegen 05.00 Uhr: Die Verteidigungsminister der Europäischen Union befassen sich am Dienstag mit dem Ukrainekrieg. Bei dem Brüsseler Treffen wollen sich die Vertreter der EU-Länder per Videokonferenz mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sowie mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg austauschen. Die Ukraine erhofft sich unter anderem von Deutschland mehr schwere Waffen.

Unicef: Ukrainekrieg verschärft Mangelernährung von Kindern 03.00 Uhr: Der Ukrainekrieg verschärft nach Unicef-Angaben das Problem schwerer Mangelernährung bei Kindern. »Bereits vor dem Krieg in der Ukraine hatten viele Familien aufgrund von Konflikten, Klimaschocks und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie Schwierigkeiten, ihre Kinder zu ernähren«, sagte die Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Jetzt entstünden zusätzliche Probleme. Die Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, kann durch den Krieg unter anderem viel weniger Getreide exportieren. Der am Dienstag veröffentlichte Unicef-Bericht »Schwere akute Mangelernährung: Eine tödliche Gefahr für Kinder« warnt, dass sowohl die Zahl der von Mangelernährung betroffenen Kinder als auch die Kosten für von ihnen benötigte Zusatznahrung steigen werden. Zusatznahrung, auch Erdnusspaste genannt, besteht vor allem aus Erdnüssen, Öl, Zucker und Milchpulver. Sie ist auch ungekühlt lange haltbar. Unicef ist nach eigenen Angaben weltweit der Hauptlieferant solcher Erdnusspaste.