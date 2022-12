»Zeichen, dass die Ukraine nicht allein ist«

Macron betonte die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, dem Land beizustehen. »Unverzüglich geht es darum, dem ukrainischen Volk über den Winter zu helfen«, sagte Macron. Ziel sei eine koordinierte Soforthilfe in den Bereichen Energie, Transport, Agrar sowie Wasser- und Gesundheitsversorgung. An der Konferenz beteiligt sind rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie die Europäische Union: »Das ist ein Zeichen, dass die Ukraine nicht allein ist.«

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte den Aufbau einer Koordinationsplattform unter EU-Regie an, die eine schnelle Weiterleitung von Hilfen an die Ukraine ermöglichen soll. Dazu solle noch in dieser Woche in Polen ein Umschlaglager eingerichtet werden, von wo aus Hilfsgüter in die entsprechenden Regionen in der Ukraine weitertransportiert werden sollen.