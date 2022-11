»Zuallererst hören wir eine Stimme, meist eine männliche«, sagte die Frau, die in diesem Bericht Switlana genannt wird. »Sie ist oft teils verzweifelt, teils frustriert, weil sie nicht ganz verstehen, wie die Hotline funktioniert oder ob es sich nur um ein abgekartetes Spiel handelt.«

Die BBC veröffentlicht in ihrem Bericht nachgebaute Chatnachrichten. Dort heißt es etwa: »Ich komme aus Moskau. Ich habe noch keinen Einberufungsbescheid erhalten, aber es gab Versuche, ihn mir zu übergeben. Haben Sie einen Rat für mich, was ich tun soll? Ich werde keine Ukrainer töten. Ich würde gern am Leben bleiben.« Auf die Antwort aus Switlanas Team heißt es weiter: »Ich bin Zivilist. Ich möchte Staatsbürger der Ukraine werden. Ich möchte, dass das alles so schnell wie möglich aufhört.«