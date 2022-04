Mariupol - nach fünf Wochen Krieg. Die immer noch umkämpfte südostukrainische Hafenstadt – ein einziges Trümmerfeld. Beim Kampf um die Stadt sterben nicht nur Soldaten, auch viele Einwohner wurden und werden Opfer des Beschusses. In Mariupol seien, so örtliche Behörden, seit Kriegsbeginn bereits mehr als 5.000 Zivilisten ums Leben gekommen.

Denis, Anwohner

»Es gibt viele Opfer. Allein in diesem Hof liegen wahrscheinlich sieben Tote, und ich weiß, dass es noch andere gibt. Viele Zivilisten wurden getötet, und es sind immer noch viele Leichen in den Wohnungen. Ich weiß, dass in diesem Gebäude zwei Menschen mit Behinderung verbrannt sind, weil sie nicht gehen konnten. Und es gab ein großes Feuer, bei dem viele Menschen starben.«

Einige Anwohner haben damit begonnen, ihre toten Nachbarn zu begraben, um Kinder vor dem Anblick zu schützen.

Denis, Anwohner

»Zwei Leichen wurden auf dem Hof in der Nähe ​​gefunden. Es sind viele Kinder im Hof. Deswegen haben wir beschlossen, die Leichen zu entfernen, damit sie nicht verwesen, um das Richtige zu tun. Eine weitere tote Person wurde ohne Dokumente in der Nähe des Theaters gefunden. Es ist also eine Art Gemeinschaftsgrab. Wir graben die Gräber in den Kratern der Granaten, da es hier einfacher ist zu graben.«

Für die rund 130.000 verbliebenen Einwohner von Mariupol wird die Lage ohne Strom, Trinkwasser und ausreichende Nahrung immer katastrophaler. Es sollen weitere Fluchtkorridore für die Evakuierung eingerichtet werden. Doch Kiew wirft Moskau immer wieder vor, solche Fluchtrouten zu sabotieren.