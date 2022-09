Die russische Frontlinie in der Region ist Militärexperten zufolge durchbrochen. Den gesamten Samstag über gab es Berichte, dass die ukrainische Armee auf die Wiedereinnahme immer neuer Territorien zusteuere: Lyssytschansk in der Oblast Luhansk etwa. Selbst Kämpfe um den Donezker Flughafen, seit 2014 unter russischer Kontrolle, soll es geben.

Ukraine fordert mehr Waffen

Und die Ukraine will mehr: In einem Treffen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Kiew drängte ihr ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba auf die Lieferung von Kampfpanzern. Bis sich Berlin dazu entschließe, solle Deutschland weiter Artilleriemunition liefern. »Das erhöht spürbar unsere Offensivmöglichkeiten und das hilft uns bei der Befreiung neuer Gebiete«, sagte er.