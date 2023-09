Ferngesteuerte Zerstörung aus der Luft: Diese Amateuraufnahmen sollen den ukrainischen Drohnenangriff auf eine russische Elektronikfabrik in der Region Moskau am Freitag zeigen. Der vermehrte Einsatz der kleinen Fluggeräte ist dabei, den Krieg nachhaltig zu verändern.

Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin: »In der Ukraine ist natürlich auch deswegen so ein bisschen die Stunde der Drohnen, als dass die bemannte Luftfahrt weitestgehend neutralisiert ist. Dadurch, dass niemand die Lufthoheit hat und dass die Flugabwehr funktioniert, eben auf beiden Seiten, ist, was die bemannte Luftfahrt angeht, nicht so viel los. Auch das kann sich wieder ändern. Aber das ist eben der Grund, warum die Drohnen so relevant sind.«

In den vergangenen Monaten hat Kiews Armee wiederholt auf die unbemannten Flugkörper gesetzt – bisherige Ziele waren Brücken, Militärflugzeuge, Nachschubwege oder Rüstungsbetriebe. Im nordrussischen Pskow hat die Ukraine vergangene Woche mit Drohnen vier Transportflugzeige auf einem Militärflughafen zerstört, in Brjansk eine Produktionsstätte für Mikroelektronik. Die meisten ukrainischen Drohnen, die auf russisches Gebiet gesteuert wurden, trafen die Region Moskau. Diese Aufnahmen stammen nach russischen Angaben aus Krasnogorsk.

Westliche Verbündete haben der Ukraine verboten, die von ihnen gelieferten Waffen außerhalb des ukrainischen Territoriums einzusetzen. Im Schwarzen Meer setzt Kiew auch auf Seedrohnen. Bei diesem Angriff auf einen russischen Tanker in der Nähe der Krim-Brücke Anfang August hat die ukrainische Armee so weit von der eigenen Küste entfernt zugeschlagen, wie noch nie zuvor – mit selbstproduziertem Gerät. Anscheinend will Kiew Angriffe auf dem Wasser verstärken und hat dafür die weltweit erste spezialisierte Marinedrohneneinheit gegründet.

Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin: »Die Entwicklung und Nutzung von See-Drohnen durch die Ukraine ist mit das Innovativste und Beeindruckendste, was die Ukrainer in diesem Krieg geleistet haben. Die Ukrainer haben jetzt Überwasser-Drohnen gebaut, also unbemannte Schiffe, mit denen sie auch die russische Schwarzmeerflotte angegriffen haben. Angriffe auch auf Brücken, all sowas. Und das scheinen eben auch Systeme zu sein, die die Ukrainer selber entwickelt und gebaut haben, teils mit westlichen Teilen, wie wir gesehen haben.«

Die Bandbreite der in der Ukraine eingesetzten Flugkörper ist groß: die bewaffneten Exemplare haben oft eine Spannweite von bis zu 16 Metern. Andere sehen aus wie kleine Spielzeughelikopter und können von der Handfläche eines Soldaten abheben. Wieder andere sind aus Pappe gebaut, wie dieses aus Australien stammende Exemplar, das bis zu fünf Kilogramm Last rund drei Stunden lang transportieren können soll.

Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin: »Wichtig ist zu bemerken, dass wir sehr, sehr viele zivile Drohnensysteme im Einsatz haben, insbesondere eben diese vielrotorigen Drohnen, Quadcopter und andere. Die werden dann einfach gekauft im Laden, übers Internet, die kann man wirklich einfach normal erwerben. Und die werden teilweise umgerüstet, teilweise auch gar nicht groß umgerüstet und dann militärisch verwendet. Die sind natürlich nicht militärisch gehärtet. Soll heißen, die Ukrainer verlieren die auch.«

Wenn es schlecht läuft, müssen Kiews Truppen den Verlust von bis zu 10.000 Drohnen pro Monat kompensieren. Doch selbst wenn eine Drohne beim Angriff verloren geht: sie ist günstiger als Artilleriemunition. Und kann mithilfe von GPS-Systemen und Infrarot-Bildsucher ein programmiertes Ziel sehr genau treffen. Wenn dies nicht erreicht werden kann, bricht sie den Einsatz ab. Gefertigt und umgebaut werden die Fluggeräte oft von Privatpersonen.

Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin: »Am allerbekanntesten ist da ist da eine Gruppierung, die hat sich schon 2014 nach der Annexion der Krim gebildet. Die heißt Aerozvidka. Das ist eine Gruppe an freiwilligen IT-Spezialisten und anderen, die zusammengekommen sind, um in diesem Drohnenbereich etwas zu machen. Die haben ihre eigenen Drohnen entwickelt. Und fliegen die jetzt auch für das ukrainische Militär. Das ist eine interessante Entwicklung. Wichtig ist aber auch, dass eben Individuen auch außerhalb der Ukraine insofern in den Drohnenkrieg mit eingebunden sind, als dass viele dieser Drohnen, die in der Ukraine benutzt werden, über Crowdfunding-Kampagnen gekauft und finanziert wurden. Und wir reden hier über Tausende, also nicht zwei, drei, sondern Tausende von Drohnen.«

Die von Drohnen gefilmten Videos werden auf beiden Seiten häufig für Propaganda in sozialen Medien verwendet. Bilder der zahlreichen ukrainischen Angriffe auf den Raum Moskau in den vergangenen Tagen könnten von der russischen Bevölkerung als Signal verstanden werden: Dieser Krieg kann auch sie erreichen, sie sind nicht mehr sicher. Doch dabei nimmt Kiew zivile Opfer in Kauf.

Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin: »Meines Erachtens muss die Ukraine sehr vorsichtig sein, was diese Art der Angriffe angeht. Einfach deswegen, weil wenn jetzt die Ukraine anfinge, wirklich gezielt zivile Ziele in Russland zu bombardieren, dann haben sie natürlich ein Legitimitätsproblem. Es ist also grob gesprochen illegal. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber eigentlich darf man das natürlich auch ganz grundsätzlich nicht nach den Regeln des Krieges.«

Russland verkündete, es habe innerhalb einer Woche mehr als280 ukrainische Drohnen abgeschossen und veröffentlichte zum Beweis diese Aufnahmen. Die Ukraine wiederum würde laut Drohnenexpertin Franke mittlerweile bis zu 90 Prozent der russischen Kamikazedrohnen abfangen. Beide Seiten entwickeln die Abwehr einzelner neuer Drohnentypen stetig weiter, etwa in Form elektronischer Störsender. Bei diesem Wettrüsten könnte die Ukraine möglicherweise sogar vorn liegen.

Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin: »Da ist eben die ganze Nation involviert, Stichwort Privatmenschen, Privatfirmen. Da sind eben wirklich alle mit dabei. Das hat natürlich der Innovation sehr geholfen. Das hatte man in Russland nicht. Das war und ist ein Krieg des Militärs. Deswegen hat das Militär zum Beispiel auch ganz lange keine zivilen Systeme überhaupt benutzt. Aber die Russen ziehen jetzt nach. Sie hatten eigene Systeme und haben auch noch eigene Systeme im Einsatz. Sie beziehen auch Drohnen aus dem Iran. Haben jetzt auch gesagt, dass sie in den nächsten Jahren 6000 Drohnen selber bauen wollen auf russischem Territorium, also diese iranischen Drohnen. Insofern, es geht immer hin und her, aber so grundsätzlich: Die Innovationskraft und Anzahl und Bandbreite von Drohnen ist, soweit ich das einschätzen kann, in der Ukraine größer.«