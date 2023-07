Der Prozess für ein Land, dem westlichen Militärbündnis beizutreten, brauche Zeit, sagte Biden. In der Zwischenzeit könnten die USA der Ukraine die nötigen Waffen bereitstellen und sie mit Fähigkeiten ausstatten, um sich selbst zu verteidigen. Biden betonte aber, dass auch dies nur im Fall eines Waffenstillstands und eines Friedensabkommens denkbar wäre.

Das Interview können Sie hier im Original nachlesen oder ansehen: Biden says war with Russia must end before NATO can consider membership for Ukraine

Die USA unterstützen Israel jedes Jahr mit rund 3,8 Milliarden US-Dollar. Davon geht ein beachtlicher Teil in die Abwehr von Raketen und Militärtechnik. Kein anderes Land weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg hat einem jüngsten Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses zufolge mehr Unterstützung von den USA erhalten.

Wissenschaftlicher Dienst sieht keine Kriegsbeteiligung von Nato-Staaten

Angesichts der bereits massiven Waffenlieferungen an die Ukraine ist aus Moskau immer wieder der Vorwurf zu hören, die westliche Militärallianz sei schon längst Kriegspartei, eine Klage, die auch an Deutschland gerichtet ist. Die Bundesregierung hat das immer zurückgewiesen, und ihre Rechtsauffassung wird nun von einem Gutachten gestützt – mit einer wichtigen Einschränkung.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags sehen zwar derzeit keine rechtlichen Anhaltspunkte dafür, dass Deutschland oder andere Nato-Staaten über ihre Waffenlieferungen am Ukrainekrieg beteiligt sind. »Noch finden sich in der Völkerrechtslehre keine expliziten Rechtsauffassungen, welche die Unterstützung der Nato-Staaten zugunsten der Ukraine pauschal als eine Form der Konfliktbeteiligung bewerten«, heißt es in dem Gutachten, das von der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen in Auftrag gegeben wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Jedoch bemängeln die Wissenschaftler, dass die Kriterien für eine Konfliktbeteiligung im Völkerrecht nicht klar genug definiert sind. Dabei gehe es nicht nur um die »Hardware«, also den Umfang und die Qualität der gelieferten Waffen. Auch die »Software« müsse berücksichtigt werden, also inwieweit Staaten an der Koordinierung, Zielsetzung oder Steuerung von Kampfhandlungen etwa über Informationen ihrer Geheimdienste oder militärische Beratung und Ausbildung beteiligt sind. »Die Herausforderung für die Völkerrechtslehre besteht darin, die Kriterien der Konfliktteilnahme schärfer zu konturieren und an entsprechende Staatenpraxis zurückzukoppeln, um ihre Akzeptanz zu erhöhen.«

Für problematisch halten die Wissenschaftler die Rhetorik westlicher Staaten im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen. Ein »gewisses ›Unbehagen‹ an der juristischen und rhetorischen ›Orchestrierung‹ der westlichen Unterstützung« lasse sich kaum verhehlen, heißt es in dem 34-seitigen Gutachten. »Das politische Schlagwort von der »Kampfjet-Allianz« geht jedenfalls schon rein semantisch über den logistischen Vorgang einer Lieferung von Flugzeugen hinaus.«