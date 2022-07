»Wenn das gelingt, wäre das auch ein Beweis für die westlichen Partner: Seht her, also wir liefern dort unsere Himas-Raketenwerfer und unser anderes Gerät hin und die wissen was damit anzustellen. Die Ukrainer müssen das jetzt beweisen«, sagt SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic im Podcast. »Wenn aber umgekehrt die Gegenoffensive nicht glückt, dann würden Sie sagen: Wenn Sie es nicht mal schaffen, dieses Stück Land zurückzuerobern, dann müssen wir uns fragen, ob das Ganze nicht ohnehin militärisch ein aussichtsloses Unterfangen ist. Und warum sollten wir dann weiter Waffen schicken?«