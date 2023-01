Dem Schreiben zufolge traf der Granatsplitter Rogosin im Dezember in der ostukrainischen Stadt Donezk. Er habe nun den Splitter in einem Brief an den französischen Botschafter in Moskau, Pierre Levy, mit der Bitte gesandt, ihn an Macron weiterzuleiten.

»Nur einen Millimeter davon entfernt, mich zu töten«

»In diesem Umschlag, der meinem Brief beiliegt, sehen Sie ein Fragment einer Granate aus einer französischen 155-Millimeter-Artillerieeinheit Caesar«, heißt es im Schreiben. »Es durchschlug meine rechte Schulter und blieb im fünften Halswirbel stecken, nur einen Millimeter davon entfernt, mich zu töten oder zum Invaliden zu machen.« Rogosins Angaben zufolge wurde er im Dezember während eines »Arbeitstreffens« in einem Hotelrestaurant in Donezk getroffen.