Explosionen in der Nacht Drei Tote bei Raketenangriff auf westukrainische Stadt Lviv

Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lwiw sind mindestens drei Menschen getötet worden, aber die Lage ist noch unübersichtlich. »Drei Tote schon«, erklärte der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowyj, am Donnerstag im Messenger-Dienst Telegram. In einem Video, das er ebenfalls auf Telegram veröffentlichte, ist von »acht Verletzten« und »vielen« beschädigten Wohnungen die Rede.