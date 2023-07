Dass Reed sich nun als einer von Tausenden ausländischen Freiwilligen an den Kämpfen in der Ukraine beteiligt hat, könnte negative Auswirkungen auf weitere Freilassungen von US-Amerikanern aus russischer Gefangenschaft haben. Derzeit sind etwa der US-Journalist Evan Gershkovich sowie der ehemalige US-Marine Paul Whelan in Russland inhaftiert. Auf diese Befürchtungen angesprochen, sagte Sprecher Patel, die USA stünden weiterhin direkt mit der Russischen Föderation in Kontakt.