Überleben im Krieg. Zwischen Trümmern in einer apokalyptischen Umgebung. Sergej Shulgin harrt nach wie vor in einem stark beschädigten Gebäude in Mariupol aus. Der Stadt, die seit dem 21. April fast vollständig unter russischer Kontrolle ist. Und die durch Raketen, Bomben und Granaten nahezu vollständig zerstört wurde.

Sergej Shulgin Einwohner Mariupol »Normalerweise treffen sie Hochhäuser. Und hier haben sie direkt den zweiten Stock erwischt. Da war eine Frau. Jetzt ist sie dort begraben. Na ja, wenigstens war es in ihrer eigenen Wohnung - das ist ein kleiner Trost.»

Rund 100.000 Menschen befinden sich nach ukrainischen Angaben noch in Mariupol. Die russischen Besatzer verteilen Essensrationen.

Sergej Shulgin Einwohner Mariupol »Wir bekommen etwas Verpflegung. Sie haben gesagt, wir können es am Donnerstag oder Freitag abholen. Und das ist meine Frau.»

Sergej Shulgin Einwohner Mariupol »Jetzt sitzen wir die meiste Zeit im Keller. Jedenfalls hatten wir am Anfang Angst, aber jetzt lachen wir - Frühling ist Frühling. »

Von den Behörden fühlen sich die Shulgins allein gelassen. Ein Umsiedelungsangebot nach Russland wollen sie nicht wahrnehmen.

Luidmila Shulgina Einwohnerin Mariupol »Früher gab es Aufmerksamkeit. Und jetzt hat man uns schon vergessen. Wenn du zu ihnen gehst - wirst du rausgeschmissen. Überall sagte man uns, wir sollen ruhig bleiben und auf eine Kommission warten, die uns nach Krasnodar umsiedeln kann. Warum sollte ich dorthin gehen? Ich bin zu alt. Ich bin 67 Jahre alt, mein Sohn, wie kann ich da hin?»

Luidmila Shulgina Einwohnerin Mariupol »Sie haben gesagt, wir sollen zwei Wochen warten. Es ist noch eine Woche übrig. Wie kann ich gehen? Sollen sie mich doch hier in die Luft jagen - wenn ich es verdient habe.»

Nach mehr als zwei Monaten Krieg haben viele Menschen hier resigniert. Schicksalsergebenheit hat vielfach die Angst vor dem Tod verdrängt.

Sergej Shulgin Einwohner Mariupol » Jetzt gewöhnen wir uns an all das ständige Bombardieren. Sogar die Hunde achten nicht mehr darauf, und wir erst recht nicht. »

Sergej ist 62 Jahre alt. Fünf Jahre jünger als seine Frau. Er zeigt uns seine Wohnung – und seine Bücher.

Sergej Shulgin Einwohner Mariupol » "Das ist alles aus den 90er Jahren. Ich liebe es zu lesen, und all das ist in russischer Sprache geschrieben. Alles auf Russisch. Alles Detektive. »

Sergej hat eine große Hoffnung, die ihn motiviert, in dem apokalyptischen Umfeld, das einmal Mariupol war, durchzuhalten:

Sergej Shulgin Einwohner Mariupol »Ich möchte in meine Heimat in der Westukraine zurückkehren und zu meiner Familie. Meine beiden Brüder leben in der Region Iwano-Frankiwsk. Meine Mutter ist dort begraben. Ich würde gerne dorthin zurückkehren. Wir können nirgendwo anders hin.»

Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Die Shulgins harren erst einmal weiter zwischen den Trümmern aus. Trotz der fortgesetzten russischen Angriffe.