Der russische Angriff auf die Ukraine hat bereits Tausende Tote gefordert, doch der Krieg zerstört auch das Wirtschaftsleben immer stärker. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind bislang rund 4,8 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Arbeitsplatzverluste machten damit etwa 30 Prozent der ukrainischen Erwerbsbevölkerung vor Kriegsbeginn aus, so die Uno-Organisation. Wenn der Krieg länger andauere, könne die Zahl der verloren gegangenen Jobs noch auf sieben Millionen steigen.

»Massive Verluste bei Beschäftigung und Einkommen« Die ILO verwies darauf, dass der Konflikt die Wirtschaft in der Ukraine weitgehend lahmgelegt, Exporte abgewürgt und Millionen Menschen in die Flucht getrieben habe. »Die wirtschaftlichen Störungen führen zu massiven Verlusten bei Beschäftigung und Einkommen«, so die Studie. »Die russische Aggression in der Ukraine hat zu einer verheerenden humanitären Krise geführt und die schnellste erzwungene Bevölkerungsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst.«

Bild vergrößern Eine Ukrainerin läuft an einer zerstörten Häuserfassade in Kiew vorbei Foto: IMAGO/Aleksandr Gusev / IMAGO/ZUMA Wire

Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen. Wegen des russischen Angriffs sind mehr als fünf Millionen Menschen ins Ausland geflohen. Der Großteil der Geflüchteten hat in Nachbarländern wie Polen und Rumänien Zuflucht gefunden. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder. Schätzungsweise 1,2 Millionen der Geflüchteten seien vor der Invasion in einem Arbeitsverhältnis gewesen, so die ILO.

Sollte der Krieg länger andauern, werde dies die Arbeitsmärkte und Sozialsysteme in den betroffenen Ländern anhaltend unter Druck setzen und wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben. Als Beispiel nennt die Studie Polen: »Rechnete man diese Flüchtlinge zu den Arbeitslosen hinzu, würde die Arbeitslosenquote von drei Prozent auf 5,3 Prozent steigen«, heißt es darin. Umfrage in Polen: Mehrheit der Unternehmen plant, keine Ukrainer einzustellen Bislang hat Polen etwa drei Millionen Geflüchtete aufgenommen. Eine aktuelle Umfrage der Unversität Warschau zeigt , wo es Hürden gibt. So geben drei Viertel der ins Nachbarland geflohenen Ukrainer »nicht vorhandene« oder schwache Polnischkenntnisse an. Als wichtigste Sprachen nannten die Befragten Russisch und Englisch – erst danach folgte Polnisch. Gleichzeitig scheint Integration für viele Geflüchtete auch kein primäres Ziel zu sein: 56 Prozent gaben an, »so schnell wie möglich« in die Ukraine zurückkehren zu wollen. Nur sieben Prozent wollten sich dauerhaft in Polen niederlassen.

Zurückhaltung zeigen auch polnische Unternehmen, wenn es darum geht, Geflüchtete aus der Ukraine einzustellen. Zwar erwog laut der Erhebung im April knapp ein Drittel, ukrainische Geflüchtete einzustellen. Gut doppelt so viele äußerten jedoch, derzeit keine derartigen Pläne zu haben. Chancen auf Arbeit bestünden vor allem bei großen Unternehmen, sowie insbesondere im Bauwesen und in der Produktion, so das Ergebnis der Befragung. Für die Zukunft der Ukraine könnte der schnelle Rückkehrwille vieler Geflüchteter noch entscheidend sein. Laut der ILO könnten im Falle eines Waffenstillstands 3,4 Millionen Arbeitsplätze im Land schnell wieder entstehen.

Abschwung in Russland könnte auch zentralasiatische Staaten treffen Zugleich warnt die Organisation, der Krieg könne sich auch auf Länder in Zentralasien auswirken. Viele sind stark auf Überweisungen von in Russland arbeitenden Arbeitsmigranten angewiesen. Ein wirtschaftlicher Abschwung in Russland könnte dazu führen, dass Arbeitsmigranten ihre Arbeit verlieren und in ihre Heimat zurückkehren, so die ILO. Als mögliche Auslöser nennt die Organisation westliche Sanktionen und die Kosten des Krieges.

Bild vergrößern Ukrainische Familien kommen am Bahnhof von Przemysl in Polen an Foto: Antti Aimo-Koivisto / dpa

Folgen hat der Krieg aber nicht nur in der Region. Durch den Konflikt verschärft sich bereits weltweit der Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise. Schon jetzt fürchten viele Länder ein Ausbleiben wichtiger Getreideimporte aus Russland und der Ukraine. In den vergangenen Wochen warnten internationale Organisationen verstärkt vor Hungersnöten und wachsender Ungleichheit als Folge.

Betroffen von den schlimmsten Folgen eines Abschwungs seien weniger die EU-Staaten, schätzt nun die ILO – sondern vor allem jene Länder, die bereits zuvor von Armut und den Folgen der Pandemie gezeichnet gewesen seien.

