Der Krieg ist zurück in der Hauptstadt – und die Folgen sind gravierend. In Kiew versuchen Ärzte und Krankenschwestern Opfer der russischen Raketenangriffe vom Mittwochnachmittag zu versorgen – unter widrigsten Bedingungen.

Yevhen Lapshyn, Chefarzt:

»Im Moment gibt es im Krankenhaus weder Strom noch Wasser. Wir erzeugen Strom mithilfe der Dieselgeneratoren, die hier aufgestellt wurden.«

In der Hauptstadt Kiew mit ihren drei Millionen Einwohnern waren nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko 80 Prozent der Haushalte am Mittwoch zeitweise ohne Strom und Wasser. SPIEGEL-Korrespondent Christian Esch am Donnerstagmorgen aus Kiew:

Christian Esch, DER SPIEGEL:

»Die neuen Angriffe haben in der ukrainischen Hauptstadt schwere Schäden angerichtet, schwerere Schäden als die vorangegangenen Angriffswellen. Ich selbst wohne im Stadtzentrum und habe gestern Abend gemerkt, wie bei mir erst der Strom ausfiel und dann nach kurzer Zeit auch kein Wasser mehr aus den Hähnen kam. Das Mobilfunknetz ist kurze Zeit ausgefallen, funktioniert aber eigentlich stabil bei mir und die ganze Nacht über lief ein lauter Generator in der Straße, der ein Nachbarhaus mit Strom versorgte. Und heute Morgen sind dann auch die Heizungen kalt. Am Strom hängt alles.«

Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden. Das ukrainische Energieministerium teilte mit, dass die Kernkraftwerke des Landes abgeschaltet wurden und die meisten Wärme- und Wasserkraftwerke ausgefallen seien. Laut Kiews Oberbürgermeister hänge die Stromversorgung in der Hauptstadt auch von der Stabilität des gesamten Energiesystems in der Ukraine ab.

Christian Esch, DER SPIEGEL:

»Bürgermeister Klitschko hat versprochen, dass die Strom- und Wasserversorgung in den nächsten Stunden wiederhergestellt werden soll. Aber ich sehe hier an einem öffentlichen Brunnen in der Nachbarschaft, wie die Leute hier mit großen Kanistern kommen, um sich das Wasser selbst zu holen, das bei ihnen nicht mehr aus dem Hahn kommt.«

Am Donnerstagmorgen konnte die Strom- und Wasserversorgung in Kiew erst teilweise wieder hergestellt werden. Nach Behördenangaben seien immer noch zwei Drittel der Hauptstadt weiterhin ohne Elektrizität.

Das russische Militär hatte am Mittwoch nach ukrainischen Angaben etwa 70 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Ziel war erneut vornehmlich die Infrastruktur. Putin verfolgt sein Ziel, der ukrainischen Zivilbevölkerung das Leben im Winter so schwer wie möglich zu machen, konsequent weiter.