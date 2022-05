Gestern schlief ich zum Sound des Luftalarms in meinem Bett in Kiew ein. Es heulte kontinuierlich, aber ich beruhigte mich schnell mit den Gedanken, dass es nicht mehr so gefährlich ist wie früher, zu Beginn des Krieges. Während ich schreibe, ertönt der Luftallarm schon wieder. Das Zentrum von Kiew scheint aber nicht mehr für die russischen Raketen erreichbar zu sein.

Eine Freundin hat mir die Fotos ihres von einer Explosionswelle gestern beschädigten Privathauses geschickt. Sie lebt in der Stadt Malyn im Bezirk Schytomyr und arbeitet als Literaturübersetzerin. Die hölzernen Fensterrahmen ihres Hauses sind zerbrochen und nach außen gebogen, auch das Dach ist stark beschädigt.

Zur Autorin Yevgenia Belorusets; Maxim Dondyuk /DER SPIEGEL (2) Yevgenia Belorusets, Jahrgang 1980, ist Mitbegründerin der Zeitschrift für Literatur und Kunst »Prostory« und Mitglied der Kuratorengruppe Hudrada. Mit ihrer ukrainischen Heimat hat sie sich in mehreren Langzeitprojekten beschäftigt, von 2014 bis 2017 interviewte sie Bewohnerinnen und Bewohner in der Konfliktregion Donbass. Aus den Begegnungen ist das Buch »Glückliche Fälle« (Matthes & Seitz 2019) entstanden. Sie lebt in Kiew und Berlin, und schreibt für den SPIEGEL seit Ende Februar aus der ukrainischen Hauptstadt.

Innerhalb der vergangenen drei Tage war ihr Haus, das in einem Wohnviertel liegt, zwei Mal durch Beschuss beschädigt worden. Zuerst war nur Glas zu Bruch gegangen, eine Fensterscheibe war kaputt. Die zweite Explosion aber war heftiger. Zum Glück wurde niemand aus ihrer Familie verletzt, aber die Illusion der Sicherheit, die ich zunächst hier hatte, ist nun verschwunden. Meine Freundin muss jetzt alle Pläne ändern und Projekte verschieben, um das Haus zu reparieren in der Hoffnung, dass es den Krieg übersteht.

Die Front verläuft zwar im Osten, im Donbass, und ihr Haus liegt nahe des Großraums Kiew, aber der chaotische Beschuss zerstört weiterhin die Friedlichkeit und Ruhe ihrer Kleinstadt. Und nicht nur das. Er vernichtet auch das Leben selbst, verwandelt es in ein russisches Roulette, weil man jederzeit, zwecklos, sinnlos, zum Opfer einer Attacke werden kann. Der Wert des Lebens, den die Ukraine nach der Sowjetzeit so lange aufzubauen versuchte, ist durch diesen Krieg komplett infrage gestellt. Man wird allein deshalb mit Leid und Schmerz bestraft, weil man hier wohnt, in der Ukraine. Es herrscht sommerliches Wetter in Kiew, die Erinnerungen an die warme Jahreszeit überschneidet sich mit der veränderten Realität des Krieges. Beim Spaziergang sieht die Stadt manchmal »wie früher« aus. Der Krieg, wenn er bestimmte Stadtviertel oder Teile des Landes für Wochen nicht mehr direkt erreicht, versteckt sich in den besonders vorsichtigen und stillen Stimmen der Spaziergänger, in den Nachrichten, die man unterwegs liest, in den Privatgesprächen und Meldungen über die ständig wachsenden Verluste der Armee und der zivilen Opfer.

Bild vergrößern Eine Freundin aus Malyn erzählte mir von den Beschüssen. Meine Illusion der Sicherheit ist nun verschwunden. Foto: Yevgenia Belorusets

Ich schreibe diesen Text, während ich auf eine Freundin warte, die nicht zu mir kommen kann, weil der öffentliche Verkehr während des Luftalarms stillsteht. In diesem Moment scheint es eine fast unbemerkbare Kleinigkeit zu sein, eine beinahe alltägliche Unterordnung unter jene Ereignisse, die den Rhythmus unseres Lebens beeinflussen. Dabei erreichen die Bomben und Raketen weiterhin Wohnhäuser, Brücken, Straßen, Bahnhöfe, sie hinterlassen ihre Spuren, verändern für immer die Geschichte der ukrainischen Städte und Dörfer und zwingen sich in die Geschichte des Landes hinein.

Die Freundin, auf die ich warte, erzählte mir von ihrem Mann, einen Sozialarbeiter und Psychologen, der gerade zwischen Dnipro und Donetsk an der Front kämpft. Vor einer Woche hatte er zwei Tage Urlaub und besuchte sie zu Hause. Er sprach kaum über seine Erlebnisse, und wenn er schlafen ging, ging er in seiner Uniform zu Bett. Ich kenne diese Wort- und Sprachlosigkeit. Der drängende Wunsch, über die Ereignisse dieses Krieges einfach zu schweigen, überfällt mich selbst immer wieder.

Gestern unternahm ich eine Reise nach Irpin, im Großraum Kiew. Die Stadt ist zu Beginn des Krieges weltweit bekannt geworden, durch den starken Beschuss, durch die Bilder der Bewohner, die von russischen Soldaten noch auf der Flucht beschossen wurden. Ich besuchte die Stadt, die lange umkämpft und teilweise von russischen Truppen besetzt war, mit Freunden, die dort regelmäßig Haustiere füttern, die von ihren Besitzern zurückgelassen worden waren. Chaos und Ungemütlichkeit Wir gingen in ein schönes Privathaus, das innen verwüstet war. Hier lebten zwei meiner Freunde bis zum 6. März, als sie die Stadt verlassen konnten. Überall auf dem Boden lagen Kleidungsstücke verstreut, das Chaos und die Ungemütlichkeit erzählten von den letzten Tagen im Haus, wo der einzige Gedanke das Überleben war. Den Keller, der als Schutzbunker diente, konnte man während der ersten Wochen nur für kurze Zeit verlassen.

Das Essen wurde im Hof auf einem Feuer gekocht, man musste Wasser suchen, das Haus selbst hatte seine Bedeutung verloren. Es war kein Lebensort mehr, sondern für die Angreifer ein mögliches Hindernis und für die Schutzsuchende eine potenziell gefährliche Konstruktion, die im schlimmsten Fall diejenigen unter sich begräbt, die im Innern Schutz suchen und ihn doch nicht finden können. Meine Freundin will nicht mehr nach Irpin zurückkehren. Sie kann sich nicht vorstellen, jemals wieder in diesem Haus zu übernachten. Sie sucht nun nach einer Wohnung in Kiew. Dabei sieht das Zentrum von Irpin wieder sehr lebendig aus. Viele Einwohner dieses bei Kiewern beliebten Vororts sind bereits zurückgekehrt. Wenn man auf der Tsentralna-Straße im Zentrum steht, kann man sich sogar für einige Sekunden einreden, dass das Leben hier einfach normal weiterläuft, dass es nie wirklich unterbrochen war. Dann aber, auf den zweiten Blick, sieht man Trümmer und die Folgen von Luftangriffen. Dächer, Hauswände, Wohnblöcke, Läden, Haltestellen, kleine Parkanlagen – überall sind Verletzungen zu sehen, Löcher, Verbrennungen, von Feuer geschwärzte Stellen.

In Hochhäusern klaffen dunkle Löcher, sie sind manchmal riesig und sehen bedrohlich aus, wie Flecken der Gewalt, deren Umfang kaum zu verstehen ist. Meinen ersten Besuch eines Hauses an der Schevtschenko-Straße 4 konnte man glücklich nennen. Während mehrerer Raketenangriffe am 24. März um drei Uhr nachts wurden drei Stockwerke stark beschädigt und viele Wohnungen getroffen. Drei sind komplett ausgebrannt. Wie durch ein Wunder kam niemand ums Leben. Allerdings gab es im Haus kein Wasser mehr, und die Feuerwehr konnte während des Beschusses, der die ganze Nacht dauerte, das Haus nicht erreichen. Deshalb haben die Nachbarn, die in der Stadt und im Haus geblieben sind, selbst das Feuer gelöscht. Das Wasser holten sie aus einem Brunnen und trugen es mit Fünf-Liter-Flaschen in die sechste Etage. Einer der Nachbarn sagte, man müsse nach der Feuerquelle suchen, er riskierte sein Leben, indem er zusammen mit seinem Vater unter den Rauch hindurchkroch, die Flammen erstickte und es dadurch schaffte, das Haus zu retten.

Bild vergrößern Blick durch ein zerstörtes Fenster in Irpin Foto: Yevgenia Belorusets

Die ausgebrannten Wohnungen standen in jener Nacht durch Zufall leer. Die Bewohner hatten Irpin entweder schon verlassen oder hatten in der Stadt als Freiwillige gearbeitet, um denen zu helfen, die selbst in Gefahr waren. Das Hochhaus, das einen starken Angriff erlitt, lebt nun weiter. In fast allen Apartments, die die Attacke überstanden, wohnen wieder Menschen. Ich wurde eingeladen und spürte die Wärme, die man in geliebten, gepflegten Zimmern empfindet. Nach den Explosionen und Bränden war überall im Haus Ruß, man hat ihn rausgewischt, entfernt, aber in den Ecken der Wohnungen stößt man immer wieder auf ihn, auch die Luft im Treppenhaus schmeckt hier und dort nach kaltem Rauch. Eine andere Geschichte hörte ich von einer Bekannten, die anonym bleiben will. Sie studiert Musikwissenschaft und lebte mit ihrem Vater und zwei Geschwistern in einem Wohnviertel am Rande von Irpin. Ihr Vater war ein orthodoxer Priester und wollte die Stadt nicht mit den ersten Evakuierungsbussen verlassen, die Familie blieb mit ihm in der Stadt. Der Priester unterstützte die Nachbarn, viele von Gläubigen versteckten sich am Beginn der Angriffe in der Kirche.

Bild vergrößern Brandflecken an der Fassade des Wohnblocks an der Schevtschenko-Straße Nr. 4 Foto: Yevgenia Belorusets

In den ersten Tagen des Krieges sahen sie Feuer und hörten die Einschläge von Raketen, aber ihre Straße wurde nicht attackiert. In einer solchen Gefahrenlage reduziert sich das Stadtleben auf die eigene Straße, man kann sich kaum durch den eigenen Bezirk bewegen. Meine Bekannte verließ ihr Haus nur, um Essen zu kochen und um den unmittelbaren Nachbarn zu helfen. So lebte sie mit ihrer Familie ohne Strom, fließendes Wasser und Heizung bis zum 24. März in Irpin. In der fünften Woche des Krieges hatten die fast alle Nachbarn das Viertel verlassen. Ein Paar aus einem der Nachbarhäuser wollte sich aus dem Brunnen etwas Wasser holen und wurde von Rakettensplitter getroffen. Beide starben. Tagelang konnte niemand die Leichen von der Straße holen und beerdigen, weil der Beschuss pausenlos weiterging.

Erst dann entschied die Familie, zusammen mit Freiwilligen, die immer wieder auf eine Evakuierung drängten, die Stadt zu verlassen. Vor der Abreise wollte der Vater seine Straße entlang gehen, um zu sehen, ob jemand mitfahren wolle oder Hilfe benötigte. Er kam nie zurück. Er war auf eine Mine getreten. Seine Familie wurde evakuiert und lebt nun in Trauer in Kiew. Der Tochter, meiner Bekannten, fällt es noch immer schwer, über diese Ereignisse zu reden. Sie bat mich, keine Fotos in ihrem Wohnviertel zu machen. Irpin scheint derzeit geschützt zu sein. Die Verletzungen und Wunden des Krieges aber bluten immer noch. Von anderen Bekannten im Donbass höre ich, wie sie ohne Wasser und fast ohne Strom unter ständiger Lebensgefahr sind. Die Bilder aus Irpin sind vor meinen Augen. Menschen in Severodonetsk oder Lissichansk kommen täglich unter ständigen Attacken und Angriffen ums Leben. Eine kurzsichtige Idee Drei Monate dauert dieser Krieg nun schon, seit drei Monaten bittet die Ukraine die Welt um Unterstützung gegen die übermächtigen Kräfte aus Putins Russlands, um Schutz für den Himmel. Deutschland aber diskutiert weiterhin die Frage, ob die Ukraine sich nicht noch besser aufopfern könnte. Mit solchen Gedanken wenden sich Politiker an die Öffentlichkeit, die sich oft als links oder sozialdemokratisch beschreiben, diese Ideen wurden auch in einem offenen Brief von Intellektuellen geäußert, die sich gegen die Lieferung schwerer Waffen aussprachen. Die Idee einer solchen Aufopferung ist nicht nur dehumanisierend, sie ist unglaublich kurzsichtig. Die territorialen Gewinne der russischen Armee stimmen den Aggressor nicht milde, sondern stärken ihn und machen den Alptraum eines noch größeren, noch längeren Krieges wahrscheinlicher.