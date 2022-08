Das Treffen in Lwiw im Westen des Landes war für die Vereinten Nationen und die Türkei eine Möglichkeit, den Einstieg in eine Verhandlungslösung mit der Ukraine auszuloten. Selenskyj sagte in Lwiw, er sehe in Erdoğans Besuch ein »starkes Zeichen der Unterstützung« für die Ukraine. Er schloss indes eine Friedenslösung mit Moskau aus, solange Russland seine Soldaten nicht vollständig vom ukrainischen Staatsgebiet abziehe. »Leute, die töten, vergewaltigen und unsere Städte Tag für Tag mit Marschflugkörpern angreifen, können keinen Frieden wollen«, sagte der ukrainische Präsident. »Sie müssen erst unser Staatsgebiet verlassen, dann sehen wir weiter.«