Die EU-Kommission hat verschiedene Mitgliedsstaaten bislang mit 3,5 Milliarden Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine unterstützt. Das Geld sei als Vorschuss gedacht, damit die Länder Bedürftigen beispielsweise Lebensmittel, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung anbieten können, sagte der zuständige EU-Kommissar Nicolas Schmit am Donnerstag in Brüssel .

Das Geld floss demnach aus sogenannten Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine habe die Kommission »jede Anstrengung unternommen, um vor dem Krieg geflohene Zivilisten zu unterstützen und Mitgliedsstaaten zu helfen, sie aufzunehmen und zu versorgen«, hieß es in der Erklärung

Polen beklagt mangelnde Unterstützung

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte zuvor geklagt, die EU habe für die Versorgung der rund 2,5 Millionen Geflüchteten in seinem Land »bisher keinen Cent gezahlt«. Sein Land versorge verwundete Soldaten aus der Ukraine und beherberge 2,5 Millionen Flüchtlinge, »für die wir Polen unsere Türen und Herzen geöffnet haben«, sagte er der »Bild«. »Dafür brauchen wir Geld.«