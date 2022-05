Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Selenskyj hatte im März, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, einen Antrag auf Aufnahme in die EU gestellt. Die zuständige Kommission prüft diesen nun und hatte dazu auch einen Fragenkatalog an die Regierung in Kiew übermittelt. »Wir freuen uns auf die Antworten auf den Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft«, schrieb von der Leyen am Montag.