EU-Kommission will Kohle-Importe aus Russland verbieten

Die EU-Kommission will alle Kohle-Importe aus Russland verbieten. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und die »Süddeutsche Zeitung«.

Demnach sollen russische Kohleimporte Teil des nächsten Sanktionspakets gegen Russland. Genaueres, etwa ab wann und in welchem Umfang Kohleimporte aus Russland gestoppt werden könnten, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben von Diplomaten will die Kommission das Sanktionspaket noch am Dienstag den EU-Ländern vorlegen. Diese müssen dann noch darüber abstimmen.