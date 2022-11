Es geht nicht mehr: Diese Bewohnerinnen und Bewohner verlassen nach monatelangen Gefechten ihre Heimat Cherson – freiwillig.

Yuliia Stukanova, Einwohnerin:

»Es gab von Anfang an Explosionen, aber jetzt sind es so viele geworden, Tag und Nacht. Wir haben ein Kind. Unsere Kraft reicht nicht mehr.«

Serhii Salamakha, Einwohner:

»Ich habe mich entschlossen, zu gehen, weil ich mir Gedanken mache, wie der Winter wird. Es wird sehr kalt sein ... Und ich mache mir Sorgen, dass die Raketenangriffe intensiver werden. Bei meinem Haus sind zwei Granaten explodiert und haben die Fenster zerstört.

Serhii Salamakha, Einwohner: »Ich würde gerne meine Tochter sehen.«

Reporter: »Wie alt ist sie?«

Serhii Salamakha, Einwohner: »Sie ist zehn. Ich habe sie seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen, nur am Bildschirm.«

Seit Mitte November ist die Stadt Cherson wieder unter ukrainischer Kontrolle. Die russische Armee zog sich nach gut achtmonatiger Besatzung zurück. Doch vorher zerstörten die russischen Truppen noch große Teile der zivilen Infrastruktur. Und: aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage am Fluss Dnipro steht die Stadt weiter im Kreuzfeuer der Artillerie beider Seiten. Die ukrainische Regierung bietet den Menschen deshalb seit einigen Tagen Evakuierungen an – in Regionen, die sicherer sind und wo auch die Versorgungslage besser ist.

Olha Kurakova, Einwohnerin:

»Es gibt weder Wasser noch Strom. Es ist so hart. Meine Wohnung ist kalt, weil es keine Heizung gibt. Meine Nerven sind am Ende. Also habe ich mit meiner Familie beschlossen, zu gehen. Die Evakuierung ist schließlich kostenlos und den Leuten geht das Geld aus.«

Wer bleibt, ist auf Unterstützung von außen angewiesen. Bei eisigen Temperaturen versammeln sich Hunderte Menschen in einem Wohngebiet. Hier sollen Hilfslieferungen ankommen, die es zum Überleben in der Frontstadt braucht. Denn nicht alle wollen Cherson verlassen.

Hanna Horubets, Einwohnerin:

»Die Besatzungsverwaltung hat mich mehrmals angerufen, sie haben viele SMS geschickt, Tag und Nacht. Sie forderten die Menschen auf, über die Antoniwkabrücke zum östlichen Flussufer zu kommen. Auch mein Cousin aus Sewastopol auf der Krim rief mich an. Er wollte, dass ich mir meinen Sohn nehme und mit ihm nach Sewastopol ziehe. Ich sagte nein, ich bin in der Ukraine geboren, meine Eltern, Großeltern und Vorfahren, sie alle sind von hier.«

Autos werden zu Ladegeräten, Innenhöfe zu Gemeinschaftsküchen: Manche von denen, die bleiben wollen, rücken näher zusammen. Diese Nachbarschaft sammelt Feuerholz und Zutaten für eine heiße Suppe.

Valeria Heidt, Einwohnerin:

»Was sollen wir denn machen? Wir halten zusammen, als Freunde, denn es ist Krieg. Keiner streitet. Jeder hilft, wo er kann. Es gibt keine Arbeit, kein Geld. Also haben wir zusammengesammelt, was wir noch hatten und angefangen zu kochen. Wir alle haben Kinder.«

Angesichts der Lage in Cherson ist die Euphorie über die Rückeroberung der Stadt bei den Verbliebenen der ehemals fast 300.000 Einwohnern gewichen. Was jetzt zählt: Wärme, Essen, Wasser, Kommunikation – und Hoffnung.

Serhii, Einwohner:

»Wir glauben, dass sie Behörden das Licht wieder anmachen. Sie sagen, sie arbeiten daran, Strom und Wasser wiederherzustellen. Wir hoffen, dass sie bis zum neuen Jahr schaffen, das wäre ein Geschenk von Väterchen Frost. Das Wichtigste sind Strom und Wasser. Wie wir dann kochen werden, sehen wir dann. Wir werden überleben.«

Als die russischen Streitkräfte die umkämpfte Stadt Mitte November nach mehreren Monaten aufgaben, riefen sie die Bewohnerinnen und Bewohner noch auf, nach Russland auszureisen. Dann kappten sie die Stromversorgung. Die humanitäre Katastrophe in Cherson, die jetzt zu Evakuierungen und einem Überlebenskampf führt – sie ist von den Besatzern bewusst herbeigeführt worden.