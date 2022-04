Der Krieg in der Ukraine tritt in eine neue Phase sein – und die könnte noch brutaler und blutiger werden als alles, was bisher passiert ist. Vor zwei Wochen haben die russischen Truppen begonnen, ihren ursprünglich geplanten Sturm auf die Hauptstadt Kiew abzubrechen. Der Widerstand der Ukrainer war erfolgreich. Putin hat seine militärische Strategie offensichtlich radikal geändert.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Er wird neu ansetzen, das, was er eigentlich schon immer vorhatte: Die unabhängigen Republiken in Donetsk und Luhansk zu verstärken. Heute denke ich, dass er vorhat, die Küste zwischen der Krim zu verbinden, Stichwort rings um Mariupol, und heraus aus Donetsk vorstoßen auf Dnipro am Dnepr im südlichen Teil, und oben Charkiw, die zweitgrößte Stadt, sodass wir ein Dreieck beschreiben von 400 mal 250 Kilometern. Zeit, würde ich mal sagen: 8. Mai, damit am 9. Mai eine ungestörte Siegesparade stattfinden kann. Das passt ja auch zur Nazi-Hitler-Zeit, Denazifizierung der Ukraine, würde ich sagen aus meiner Beurteilung, da hat er also noch knapp vier Wochen Zeit und genug Kräfte.«

Für die ukrainische Armee bedeutet die Verlagerung aufs freie Feld ein großes Risiko.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Es geht hier nicht um die Frage, die Russen zu besiegen. Bei aller Anerkennung der Tüchtigkeit, der Tapferkeit und der Ausdauer. Es geht darum, so viel Land und Leute zu verteidigen wie möglich. Und wenn man dieses Dreieck, 400 mal 250 Kilometer, halten will, dann muss man sich bewegen, wenn der Druck größer wird. Und da kommt dann die Frage auf: Habe ich gepanzerte Fahrzeuge, mit denen ich mich geschützt bewegen kann, wo ich zurückgehen kann? Und immer wieder stechen! Zurück und stechen! Am schlimmsten wäre natürlich, wenn die ukrainischen Kräfte eingeschlossen werden, wenn dieses Dreieck zu ist! Wenn der Russe schneller ist. Und wenn die dann eingeschlossen sind, dann ist Ende. Dann ist die Armee geschlagen, und das ist spätestens Zeitpunkt zur Aufgabe. Und das würden wir ja nicht wünschen wollen.«

Eine neue Wendung bekommt der Krieg auch durch die Berufung des russischen Generals Alexander Dwornikow zum Kommandanten der sogenannten ›militärischen Spezialoperation‹. Ein Mann, der nicht nur für militärische Erfolge steht. Sondern auch für Angst und Schrecken.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

Ein Held Russlands, völlig klar, und er wird auch genannt, von den Amerikanern vor allen Dingen, als der »Schlächter von Syrien«. Also, das ist ein erfahrener Mann, will ich mal wertneutral sagen. Er ist ein Commander wie ich es war, ein Befehlshaber über unterschiedliche Kräfte, und dem ich zutraue, dass er das orchestrieren kann. Und was sie bis jetzt gezeigt haben, die Russen, die waren ja völlig overrated! Eine so schlechte Performance! Also der kann jetzt das ordnen, was wir immer erwartet haben. Eine ›Global Power‹ ungeordnet ist ja geradezu albern. Also der wird jetzt Luftstreitkräfte, Armeestreitkräfte, Seestreitkräfte, Cyber und Raketen so bündeln, dass er da irgendwie Erfolg hat. Dass die gar keinen Befehlshaber hatten, das deutet darauf hin, dass die wirklich dachten, das ist »a walk in the Park«. Dass sie da reinmarschieren, die Frauen winken, die Kinder auch und jubeln und sagen: Schön, Wladimir, dass du mich befreist.«

Den Menschen, die sich noch immer in der Ostukraine aufhalten und bislang nicht geflohen sind, könnten grausame Wochen bevorstehen.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Das ukrainische Militär, auch die Zivilbevölkerung, muss befürchten: eine gewaltige Walze. Wir sehen Grosny, Aleppo vor Augen, Tschetschenien gewissermaßen, und die walzen sich einfach durch und sagen: Egal was ist. Ich unterstelle, dass der Auftrag so lautet! Durch, egal was es kostet. Und das heißt für die Ukrainer: Sie müssen schnell sein, sie müssen sich verstecken, sie müssen ausweichen und ihn immer wieder stellen. Und gleichzeitig haben sie noch den schweren, schweren Auftrag, ihre Bevölkerung über Korridore zu retten. Also das ist eine Mammutaufgabe, die auf sie zukommt.«

Vor allem eine, für die jetzt viel schweres Gerät benötigt wird, und zwar schnell. Denn die Offensive der Russen kann jeden Tag starten. Nach Ansicht von Hans-Lothar Domröse ist es die Pflicht aller Staaten, zu helfen. Auch Deutschland sollte liefern – etwa den Schützenpanzer Marder.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Wo ist das Feuer? Ist es in Berlin oder ist das Feuer in Kiew? Es ist in Kiew. Also muss dort vorne gelöscht werden und dann muss ich meine Löschfahrzeuge nach vorne bringen. Wenn wir sagen, wir können das nicht, dann muss ich sagen: Das ist ja schon fast zynisch. Wir können nicht alles. Aber wir reden doch hier von kleiner, zweistelliger Zahl, oder mittlerer zweistelliger Zahl. Da gehen ukrainische Soldaten drauf, auf die das schon gemacht, mit einem sowjetischen System. Und wenn sie einmal Panzer fahren können, können sie auch den fahren. Das ist wie Opel oder Golf. Sie kriegen einen neuen Golf, Sie wissen, aha, Blinker links und dann fahren sie los, mehr oder weniger. Also, ich sage mal: Transport eine Woche, Einweisung eine Woche, dann haben sie die in zwei Wochen auf dem Hof, das rede ich aber seit einer Woche. Und diese Entscheidung muss kommen! Nicht liefern fände ich zynisch. Zu sagen: Haltet mal durch. Das würde mir schwerfallen, in dieser Situation.«

Das Argument, die Marder-Panzer können wegen Nato-Verpflichtungen nicht geliefert werden, kann Domröse nicht nachvollziehen.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Wenn sie jetzt eingemeldet haben ›50 Marder‹ und sagen ›Streiche 50 Marder, ich komme jetzt mit 50 Leopard‹, da meckert keiner in der Nato. Es geht ja nicht darum, dass wir plötzlich nackt sind. Es kann ja sein, dass das Fahrzeug X oder ein Fahrzeug Ypsilon gemeldet ist – dann wird das umgemeldet! Ich behaupte, wenn man das will, dann geht's.«

Sieben Wochen dauert der Krieg nun und es gibt nur Verlierer.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Und ich frage mich auch, was ein Sieger denn haben will von dem kaputten Land. Es wird Absicht der Russen sein, den Präsidenten Selenskyj mit seinem Volk zu einer gewissen Aufgabe zu zwingen und zu sagen: Jetzt ist gut, jetzt machen wir erst mal Waffenstillstand. Also bei den hohen Verlusten, bei den Material-Verlusten, bei den Soldaten-Verlusten... Man redet ja davon, dass der in den ersten vier Wochen 15.000 Soldaten verloren hat! Er hat ja auch erhebliche Panzerverluste! Da muss er auch erst mal wieder neu produzieren. Also ich denke, der hat einen ganz schönen Schlag auch gekriegt. Das ist ja beruhigend für uns. Danach ist erst mal Ruhe. Würde ich vermuten. Also es wird politisch gesehen ein ›Frozen Conflict‹.«

Selbst wenn sich der aktuelle Konflikt in einigen Wochen oder Monaten beruhigen sollte, dürfte Wladimir Putin keine Ruhe geben. Schließlich hat er als Ziel ausgegeben, dass die Nato ihre Truppen hinter die Linien vom 1997 zurückzieht. Damit wäre eine Stationierung von Nato-Einheiten auf dem Gebiet des früheren Warschauer Paktes ausgeschlossen. Das beträfe Polen, die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, Rumänien, Ungarn, Tschechien und die Slowakei.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Wenn er dann mal wieder gesundet, also sagen wir mal in zehn Jahren oder in fünf, könnte es sein, dass er sagt: So, jetzt das Baltikum! Und deswegen muss man den ernst nehmen. Jetzt muss man ihn wirklich ernst nehmen. Nach der Krim haben wir ihn ja nicht richtig ernst genommen. Jetzt würde ich ihn wörtlich nehmen und sagen: Diese Strategie ›1997‹ – da musst du wach sein!«

Fernab aller Militärstrategie: Am schlimmsten ist der Krieg in der Ukraine, der im Osten schon seit Jahren schwelt, immer noch für die Menschen, die dort leben – oder gelebt haben.

Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Nato-General

»Das kann man gar nicht schätzen, das Elend für die Menschen. Die sind ja teilweise acht Jahre im Krieg, alle müde, alle gucken irgendwie geradeaus, wie hohl, gucken durch einen durch. Da kannst du doch fast nur heulen. Millionen Menschen sind doch traumatisiert! Und ich mag mir gar nicht vorstellen, dass die Ukraine dann schmilzt bis auf den Dnepr-Fluss, grob ein Drittel abgeschnitten, wenn es schlimm kommt... Das alleine und... Ich kann es kaum in Worte fassen. Und die paar Russen, die da wirklich dann leben, denen geht es ja auch nicht gut. Die sind dann vielleicht ›russisch befreit‹. Naja, russisch befreit, aber in einer kaputten Infrastruktur. Also das Ganze ist eine Dimension, die alles das, was ich gesehen habe, übersteigt, aus persönlichem Erleben. Ich habe leider Tote und Gefallene gesehen, aber in diesem Ausmaß, diese Zerstörung, das übersteigt alles.«