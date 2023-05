Was in der vergangenen Stunden geschah

In einer Ölraffinerie im Süden Russlands ist in der Nacht offenbar ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Afipski-Raffinerie in der Region Krasnodar sei wahrscheinlich durch eine Drohne verursacht worden, schrieb Gouverneur Weniamin Kondratjew auf Telegram. »Es gibt keine Verletzten.« Die Afipsky-Raffinerie liegt in der Nähe des Schwarzmeerhafens Noworossijsk, von der russisch besetzten Krim ist die Anlage etwa 250 Kilometer entfernt.