Zerstörung in Mariupol

An Tag 49 von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen Putins Truppen ihre Angriffe auf die Ostukraine fort. Der russische Überfall auf das Nachbarland verändert auch das geopolitisch-militärische Gleichgewicht in Europa: Finnlands Parlament will nun über eine Nato-Mitgliedschaft diskutieren. Schweden könnte folgen. Der Überblick:

Militärische Lage Das Epizentrum der kriegerischen Handlungen bleibt weiterhin Mariupol. Russland soll vor der Eroberung der Stadt stehen, doch die verbliebenen ukrainischen Soldaten kämpfen weiter. Deshalb setzen Putins Truppen nach ukrainischen Angaben weiterhin ihre Luftangriffe fort. Wie das ukrainische Militär mitteilte, griffen russische Truppen unter anderem den Hafen der Stadt und das Stahlwerk Azovstal an. In dem Industriekomplex hatten sich ukrainische Kämpfer verschanzt.

Russlands Militär will in der Hafenstadt am Asowschen Meer zahlreiche ukrainische Soldaten gefangen genommen haben. Laut russischem Verteidigungsministerium haben sich 1026 ukrainische Soldaten ergeben, darunter 162 Offiziere. Sie hätten freiwillig ihre Waffen niedergelegt, als Ergebnis des russischen Vormarsches in der Gegend. Die Angaben des Kremls ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die russische Offensive auf Mariupol scheint unter anderem durch die Ernennung von Armeegeneral Alexander Dwornikow zum Befehlshaber des Ukraine-Einsatzes an Stärke zu gewinnen. Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes will Russland nun das militärische Kommando zentralisieren, um seine Angriffe besser zu koordinieren. Bisher hatten Putins Truppen unter massiven organisatorischen Problemen gelitten.

Die ukrainischen Truppen haben eigenen Angaben zufolge ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen. Insgesamt sei jedoch die Aktivität der russischen Luftwaffe wegen des schlechten Wetters zurückgegangen, teilte der ukrainische Generalstab per Facebook mit. Humanitäre Lage Die wiederholten Angriffe auf Mariupol bringen die Lokalbevölkerung noch mehr in Gefahr. Der Bürgermeister der Hafenstadt, Wadym Bojtschenko, sagte im ukrainischen Fernsehen, dass mehr als 100.000 Menschen in der Stadt weiterhin auf eine Evakuierung warten würden. Russlands setzt seine Angriffe aber auch auf weitere Städte fort. In der nordostukrainischen Region Charkiw sind nach Angaben des örtlichen Gouverneurs binnen eines Tages mindestens sieben Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere 22 wurden verletzt. Unter den Todesopfern sei ein zweijähriger Junge, teilte Gouverneur Oleg Synegubow mit. Insgesamt habe es in der Region binnen 24 Stunden 53 russische Artillerie- oder Raketenangriffe gegeben.

Im Raum Kiew beschäftigen sich die ukrainischen Behörden weiterhin mit der Aufklärung möglicher russischen Kriegsverbrechen. Nach dem Abzug russischer Truppen sind in den ehemals besetzten Gebieten um Kiew inzwischen Hunderte Leichen gefunden worden. »Die Zahl der entdeckten und untersuchten Körper umgekommener ziviler Personen im Gebiet Kiew beläuft sich bereits auf über 720 Personen«, sagte der Polizeichef des Gebiets, Andrij Njebytow. Weitere 200 Menschen gelten als vermisst. Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des russischen Angriffskriegs Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen bekräftigt. »Wir brauchen dringend schwere Artillerie, schwere Panzerfahrzeuge, Luftabwehrsysteme und Flugzeuge«, betonte der 44-Jährige in einer auf Englisch am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft.

In einer Videoansprache vor dem estnischen Parlament hatte er außerdem davor gewarnt, dass Russland weitere Länder in Europa mit Krieg überziehen könnte. »Wir können Russland entweder aufhalten oder ganz Osteuropa verlieren«, so Selenskyj. Das sagt der Kreml Moskau hat die Vorwürfe des US-Präsidenten zurückgewiesen. »Wir sind mit ihnen kategorisch nicht einverstanden«, kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Joe Biden hatte Putin angesichts der Gräueltaten in der Ukraine am Dienstag Völkermord vorgeworfen. »Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren«, sagte der US-Präsident.

So reagiert der Westen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zeichnet aktuell die geopolitischen Grenzen in Europa neu – meistens nicht zugunsten Russlands. Nun will Finnlands Parlament offiziell über einen Antrag zur Nato-Mitgliedschaft diskutieren. Dies teilte Ministerpräsidentin Sanna Marin nach einem Treffen mit ihrer schwedischen Amtskollegin mit. Auch Stockholm könnte im Laufe des Jahres einen Antrag stellen.