Viel Zeit blieb nicht mehr, um noch die Grenze zu überqueren: Russinnen und Russen reisten am Donnerstagnachmittag weiter nach Finnland ein. Um Mitternacht schloss das Land dann die letzte verbleibende direkte Landroute für russische Touristen in die EU.

Maria Muratova, russische Touristin:

»Heute kam die Information, dass die Grenze geschlossen werde. Da musste ich in aller Eile abreisen, weil ich meinen seit zwei Monaten geplanten Urlaub nicht absagen wollte. Es ist einfach so traurig.«

Nach Wladimir Putins Ankündigung einer Teilmobilmachung war der Grenzverkehr Richtung Finnland stark angestiegen. Am vergangenen Wochenende registrierten die finnischen Behörden fast 17.000 Einreisen von russischen Staatsbürgern – 80 Prozent mehr als am Wochenende davor.

Der Zustrom von Russen gefährde die internationalen Beziehungen Finnlands, hieß es aus dem finnischen Außenministerium. Daher habe man die Grenze geschlossen. Die Einreise für Familienbesuche sowie zu Arbeits- und Studienzwecken bleibe aber weiterhin gestattet.

Tausende russische Staatsbürger hatten in den vergangenen Tagen versucht, nach Finnland einzureisen, um der Einberufung zu entgehen. Grenzgänger hatten berichtet, dass auf russischer Seite Militärbeamte im Einsatz seien. Es sei unklar, ob für Zwangseinberufungen oder freiwillige Rekrutierungen.

Andrei Antonov, Softwareentwickler:

»Es gab ein improvisiertes Behelfsgebäude, bestehend aus einem Raum, mit so einer militärischen Bemalung und Aufschriften wie ›Einberufungszentrum‹ oder ›Kriegsdienst‹, so etwas in der Art.«

Maria Muratova, russische Touristin:

»Ja, das stimmt. Es gibt auf russischer Seite ein mobiles Rekrutierungsbüro. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der dort hingebracht wurde. Aber das ist für den Rückweg gedacht.«

Viele Staatsbeamte und Bürger hatten zuletzt ihre Unzufriedenheit über das Vorgehen bei der Mobilmachung geäußert. Russlands Präsident Wladimir Putin gestand am Donnerstag erstmals Fehler ein.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Bei dieser Mobilmachung stellen sich viele Fragen. Fehler müssen korrigiert werden, und sie müssen in Zukunft vermieden werden. Hier geht es um jene Bürger, die für eine Zurückstellung in Frage kommen. Zum Beispiel Väter, die viele Kinder haben, oder Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden. Oder solche, die aufgrund ihres hohen Alters nicht eingezogen werden können. Es ist notwendig, jeden solchen Fall einzeln zu untersuchen.«

Die Mobilmachung besorgt offensichtlich Teile der russischen Bevölkerung. Einer Erhebung des unabhängigen Lewada-Zentrums zufolge verspürte knapp die Hälfte der Russen Angst oder Beunruhigung, nachdem der Schritt von der russischen Regierung verkündet wurde. 13 Prozent der Befragten sprachen von Wut. Lediglich 23 Prozent waren stolz auf Russland.