Der Vormarsch der russischen Truppen in der Ukraine läuft viel schleppender als von Moskau geplant – mancherorts schaffen es ukrainische Einheiten, die Angreifer zurückzudrängen. Russland scheitert nicht nur am Widerstand der Verteidiger. Auch natürliche Hindernisse wie Flüsse bremsen die vorrückenden Truppen. Und in manchen Fällen werden sie zum Schauplatz gravierender Verluste.