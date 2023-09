Sie will bleiben – trotz Artilleriebeschuss und Zerstörung. Die 75-jährige Liuba lebt in ihrer Heimatstadt Huljajpole, direkt an der Front.

Liuba, Bewohnerin von Huljajpole:

»Oh mein Gott, schon wieder so ein schrecklicher Einschlag. Ich bin körperlich angeschlagen, ich kann kaum noch gehen. Oh mein Gott.«

In unmittelbarer Nähe der Kleinstadt liegen die derzeit von Russland besetzten Gebiete. Wie in anderen Orten auch, sind viele der 13.000 Einwohner schon vor Monaten geflohen. Einige von denen, die geblieben sind, treffen sich an einem der sogenannten »Punkte der Unbesiegbarkeit« – Friseurbesuch inklusive.

Svitlana, Friseurin:

»Ich habe zu Hause Internet eingerichtet, alle meine Kinder gehen zur Schule. Ich bin keine schlechte Mutter, weil ich nicht weggehe. Ich sorge mich um meine Kinder hier, aber noch mehr sorge ich mich um die, die in Dnipro studieren.«

Sowohl die ukrainischen Behörden als auch die Russen hatten in der Vergangenheit eine Evakuierung der Stadt angeordnet. Svitlana entschied sich dagegen, blieb mit ihren vier Kindern in der Heimat.

Svitlana, Friseurin:

»Ich bin es, die für meine Kinder verantwortlich ist. Ich bin mir sehr bewusst, was ich tue und tun muss. Überall fliegen Raketen. Sie bieten Evakuierungen nach Saporischschja an. Glauben Sie, dass es dort sicherer ist?«

Die Bedingungen in Huljajpole sind hart: Es gibt keinen flächendeckenden Strom. Die Menschen können in dem im Mai eröffneten Treffpunkt zumindest ihre Telefone aufladen, bei einer Tasse Tee plaudern, ein Fernseher läuft.

Serhiy Derevianko, Leiter »Punkt der Unbesiegbarkeit«:

»70 Prozent der Stadt wurden zerstört. Die Infrastruktur ist hinüber. Schulen, Krankenhäuser – alles wurde zerstört.«

Viktor, Rentner:

»Ich bin zufällig vorbeigekommen. Das Auto des Taxifahrers war kaputt, also bin ich gekommen, um es zu reparieren. Und ich habe mir die Haare schneiden lassen und einen Kaffee getrunken. Ich wollte mit Dascha und den anderen hier sprechen. Auf den Straßen gibt es keine Menschen mehr, mit denen man reden kann.«

Huliaipole wurde zwar zu keinem Zeitpunkt von russischen Truppen besetzt. Doch die Stadt liegt in der Schusslinie beider Kriegsparteien. Regelmäßig gehen die Menschen in Deckung vor Raketen.

Kiew will in einer im Juni gestarteten Großoffensive die Gebiete Saporischschja, Donezk, Luhansk und Cherson von der russischen Besatzung befreien. Zuletzt meldete die ukrainische Armee Fortschritte gegen die russischen Streitkräfte entlang der südlichen Front. Ganz in der Nähe der Kleinstadt Huljajpole