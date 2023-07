Lawrow war damals für eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrats nach New York gereist. Das Treffen mit Haass soll mehrere Stunden gedauert haben. Auch Europaexperte Charles Kupchan und Russlandexperte Thomas Graham nahmen an Treffen teil, heißt es. Beide sind ehemalige Beamte des Weißen Hauses und des Außenministeriums und heute Stipendiaten des Council on Foreign Relations.

Dem Bericht zufolge ging es bei den Treffen der Gruppe um ein Ende des Krieges in der Ukraine und darum, die Möglichkeiten für Friedensverhandlungen auszuloten. Unklar ist demnach, wie oft sich die Gruppe getroffen habe. Mindestens ein nicht identifiziertes Mitglied soll jedoch auch nach Russland gereist sein.