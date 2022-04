Am Montag hatte die Moskauer Generalstaatsanwaltschaft die Verhaftung mehrerer angeblicher Attentäter verkündet. Die ukrainische »Terrorgruppe« soll die Ermordung eines »prominenten russischen Fernsehjournalisten« geplant haben. Nun erheben Expertinnen und Experten Zweifel am Komplott – ausgerechnet anhand von offiziell veröffentlichten Videos der angeblichen Razzia.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti hatte ein Video veröffentlicht, bei der ein Sondereinheitskommando die Wohnung der mutmaßlichen Attentäter stürmte, diese verhaftete und zahlreiche Gegenstände beschlagnahmte. In der Aufnahme sind jede Menge Nazidevotionalien zu sehen: ein Foto von Adolf Hitler , sechs gefälschte ukrainische Pässe, zahlreiche Molotowcocktails, eine Schrotflinte sowie ein frisch gekauftes Hakenkreuz-T-Shirt. Auch eine grüne Perücke und ein Minilabor zum Meth-Kochen sind abgebildet.

Auch zu sehen sind jedoch: Drei Videospiele des Spiels »Die Sims 3« und ein Buch, in dem unter einer Widmung mit dem Namen »Unleserliche Signatur« unterzeichnet wurde.

Der in Berlin wohnhafte Osteuropa-Experte Sergej Sumlenny verwies in einem Tweet auf den blinden Gehorsam der FSB-Agenten: »(...) Einer der ›Beweise‹ ist eine Neonazi-Inschrift in einem Buch. Unterzeichnet mit ›unleserliche Signatur‹. Ja, der FSB erhielt den Auftrag, das Buch mit einer ›unleserlichen Signatur‹ zu unterschreiben – und tat dies auch!«