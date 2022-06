Der Regierungsvertreter warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, »Lebensmittel als Kriegswaffe« einzusetzen. Schätzungen gingen davon aus, dass bis zu 40 Millionen Menschen in diesem Jahr durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine in die Armut gedrängt werden könnten. Das wiederum hätte Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit in der ganzen Welt.