Am zweiten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau will am Montag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den Staats- und Regierungschefs der großen Industrieländer sprechen. Es wird erwartet, dass der 44-Jährige am späten Vormittag per Video zu den Beratungen zugeschaltet wird. Die G7-Staaten haben die Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine vor gut vier Monaten ausgeweitet. Am Sonntag hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, dass die G7-Staaten ein Importverbot für Gold aus Russland verhängen würden.