Beim Angriff der russischen Armee auf die ukrainische Stadt Mariupol steht vor allem das Stahlwerk Asowstal unter heftigem Beschuss. Neben Streitkräften, die den Ort verteidigen, haben sich laut ukrainischen Angaben auch rund 1000 Zivilisten hier verschanzt.

Das rechtsextreme Asow-Regiment hat in dieser Woche Bilder veröffentlicht, die Zivilisten in Bunkern unter dem Stahlwerk zeigen sollen. Die Situation ist demnach dramatisch.

Kinder und Frauen im Bunker, Namen nicht genannt:

»Wir versuchen, nicht zu emotional zu werden. Bei Beschuss wackelt der ganze Ort.«

»Ich bin hier mit drei Kindern. Das ist wirklich kein Ort für Kinder. Hier kann man nicht lernen, sich nicht entwickeln, es gibt nicht viel Essen. Die Zähne der Kinder fangen an zu verrotten. Sie bekommen nicht genug Vitamin D, nicht genug Sonne.«

»Am Anfang gab es von allem viel, es gab Essen. Man hat uns gesagt, es gebe Vorräte für ein Jahr, dann hieß es nur noch ein Monat. Und jetzt ist es unklar.«

»Mein jüngstes Kind weint wegen allem – er zuckt im Schlaf. Er und der Älteste bekommen langsam eine Depression. Sie vermissen ein friedliches Leben. Es war zuletzt wirklich angsteinflößend – einfach nur aus dem Bunker rauszugehen und die Toilette zu nutzen macht einem Angst.«

Die Aufnahmen wurden am Montag veröffentlicht. Wo genau und wann sie aufgezeichnet wurden, ist nicht unabhängig zu verifizieren. Die Lage deckt sich aber mit anderen Berichten – und dem verzweifelten Aufruf eines Kommandeurs der ukrainischen Marineinfanteristen.

Serhij Wolyna, Kommandeur der ukrainischen Marineinfanteristen in Mariupol:

»Das ist unser Appell an die Welt. Dies könnte unsere letzte Bitte um unser Leben sein. Wir stehen vor unseren letzten Tagen, vielleicht Stunden. Der Feind ist uns in einem Verhältnis von zehn zu eins überlegen. Sie haben Vorteile in der Luft, mit der Artillerie, mit ihren Bodentruppen, mit ihrem Equipment und ihren Panzern. Wir verteidigen nur ein Objekt, das Asowstal-Stahlwerk, wo neben dem militärischen Personal auch Zivilisten Opfer dieses Krieges geworden sind. Wir flehen die Anführer dieser Welt an, uns zu helfen. Wir bitten sie, uns hier rauszuholen und in ein Drittland zu bringen. Wir alle – die Streitkräfte in Mariupol, mehr als 500 Verletzte und Hunderte Zivilisten inklusive Frauen und Kindern – wir bitten darum, uns in Sicherheit zu bringen, auf dem Boden eines Drittlandes. Danke.«

Russland hat die ukrainischen Truppen vor Ort bereits mehrmals dazu aufgerufen, sich zu ergeben. Mittlerweile gibt es eine vorläufige Einigung zwischen der Ukraine und Russland über die Einrichtung eines humanitären Korridors aus Mariupol. So sollen zumindest Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der belagerten Stadt evakuiert werden.