Kiews Botschafter in Berlin , Andrij Melnyk , hat der Bundesregierung ein weiteres Mal mangelnde militärische Unterstützung für sein Land vorgeworfen. Zwar habe der Bundestag am 28. April die Lieferung schwerer Waffen beschlossen – aber »seitdem hat die Ukraine keine schweren Waffen aus Deutschland erhalten«, sagte Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Finanzminister Christian Linder kündigte beim Treffen der G7-Finanzminister an, dass Deutschland die Ukraine mit kurzfristigen Budgethilfen von rund einer Milliarde Euro unterstützen wird. Auch andere G7-Staaten beabsichtigen laut Lindner einzuspringen. So wollten etwa die USA 7,5 Milliarden Dollar mobilisieren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hält am Veto seines Landes gegen die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato fest. »Wir haben den Verantwortlichen in der Nato gesagt, dass wir Nein zum Beitritt Finnlands und Schwedens sagen werden. Und so werden wir auch weiter verfahren«, sagte Erdoğan im Staatssender TRT.