Am Montag äußerte sich die russische Seite zu den Schiffsbewegungen: Der Export sei nun »kaum möglich«, weil Russland nicht in der Lage sei, für die Sicherheit der Schiffe zu garantieren, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Auf die Nachfrage, unter welchen Bedingungen Russland dem Abkommen wieder beitreten würde, antwortete Peskow nicht.

Das Abkommen regelte bisher, wie Frachtschiffe ukrainische Häfen im Schwarzen Meer ansteuern und wieder verlassen können: Die Frachter werden zunächst von ukrainischen Schiffen in internationale Gewässer gelotst. Dann fahren sie weiter in einem Korridor, auf den sich alle Seiten im Juli geeinigt hatten. Russland hatte jedoch am Samstag das unter Vermittlung der Türkei und der Uno geschlossene Abkommen aufgekündigt. Begründet wurde dies mit ukrainischen Drohnenangriffen.