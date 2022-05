Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Die britische »Times« berichtet zudem, Ossipow sei seit dem Untergang der »Moskwa« nicht mehr öffentlich gesehen worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stehe er unter Arrest, berichtet die Zeitung. Dass Ossipow geschasst wurde, hatte zuvor bereits der ukrainische Geheimdienst behauptet. Zudem war aufgefallen, dass Ossipow am 9. Mai bei der Militärparade zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Sewastopol auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim fehlte.

Die »Moskwa« galt als Flaggschiff der Schwarzmeerflotte und als das am schwersten bewaffnete Schiff. 2008 nahm die »Moskwa« am Kriegseinsatz in Südossetien teil. 2015 bis 2016 sorgte das Kriegsschiff von Seeseite aus für den Luftschutz des russischen Luftwaffenstützpunkts Hmeimim an der syrischen Küste.

Am 14. April wurde die »Moskwa« von ukrainischen Raketen getroffen und sank kurz darauf. Die Regierung in Moskau bestätigte die Angaben zunächst nicht, nach Darstellung der Russen sank das Schiff, nachdem es eine Explosion an Bord gegeben hatte.

Eine Woche später gab das Verteidigungsministerium in Moskau den Tod eines Besatzungsmitglieds zu, 27 weitere Matrosen würden vermisst. Die übrigen 396 Mitglieder der Besatzung seien gerettet worden. Angaben über getötete, verletzte oder verschollene Soldaten an Bord fallen in Russland nach einem Erlass von Putin aus dem Jahr 2015 allerdings unter das Staatsgeheimnis.