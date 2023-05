An dem Gipfeltreffen in Island nehmen unter anderen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni teil. Selenskyj sollte per Video zugeschaltet werden.

Macron hatte am Montag erklärt, Frankreich sei zur Ausbildung ukrainischer Kampfjet-Piloten bereit. Mit Blick auf eine mögliche Lieferung von Kampfjets an Kiew sprach Macron dagegen von einer »theoretischen Debatte«. Auch Kanzler Scholz hatte sich bei Selenskyjs Besuch am Sonntag dazu sehr zurückhaltend geäußert.

Die Bundeswehr verfügt nicht über F16-Kampfjets, auch Großbritannien verwendet diesen Flugzeugtyp nicht, der in den USA von Lockheed Martin hergestellt wird. Für eine Lieferung an die Ukraine müssen London und Den Haag wohl vor allem die US-Regierung überzeugen. Auf die Frage, ob die USA ihre Position zu möglichen F16-Lieferungen geändert hätten, antwortete der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, am Montag mit nur einem Wort: »Nein.«