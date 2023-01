Der Challenger 2 wurde in den Achtzigerjahren entwickelt und ab Mitte der Neunzigerjahre an die britische Armee ausgeliefert. Das Waffensystem ist gut 60 Tonnen schwer und mit einer 120-Millimeter-Kanone ausgestattet. Die britische Armee setzte den Challenger sowohl in Bosnien als auch im Irakkrieg ein.

Lieferungen schon länger geplant

Bereits zu Beginn der Woche lagen dem SPIEGEL Informationen vor , dass Großbritannien die Panzerlieferung für die Ukraine plant. Die Regierung in London erwog, gut ein Dutzend Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 an die ukrainische Armee abzugeben. In der vergangenen Woche hatten die USA, Frankreich und Deutschland mitgeteilt, der Ukraine Panzer liefern zu wollen – allerdings handelt es sich bei den entsprechenden Modellen Bradley, AMX-10 RC und Marder nicht um Kampfpanzer.