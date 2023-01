Diese am Dienstag von den ukrainischen Streitkräften veröffentlichen Aufnahmen sollen Gefechte bei der ostukrainische Stadt Soledar zeigen. Die russische Söldnergruppe Wagner hatte am Dienstagabend die Eroberung der Stadt verkündet, ukrainische Quellen widersprechen dieser Darstellung. Die Lage in Soledar, das rund 15 Kilometer von der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut entfernt liegt und über ein Salzbergwerk mit weitverzweigtem unterirdischen Tunnelsystem verfügt, ist unübersichtlich.

In seiner nächtlichen Videobotschaft betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des Angriffs auf Soledar und weiterer drohender russischer Offensiven die Notwendigkeit für Lieferungen neuer Waffen durch westliche Verbündete.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Wir können und müssen diesen russischen Angriffen mit einer neuen Stufe moderner Militärtechnologie begegnen. Diese kann die Ukraine von ihren Partnern erhalten. Ich bin allen politischen Führern dankbar, die uns unterstützen. Für ihr Verständnis, dass jetzt die Zeit für neue und kraftvolle Entscheidungen, neue kraftvolle Unterstützung ist.«

Ebenfalls am Dienstag hatte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock überraschend die vom Krieg schwer gebeutelte Millionenstadt Charkiw im Nordosten besucht. Ihr ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba drängte bei dem Treffen auch auf eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern, die die Bundesregierung allerdings bislang weiterhin ablehnt.

Annalena Baerbock, Außenministerin: »Deshalb haben wir in den letzten zehn Monaten, in den letzten elf Monaten unsere militärische Unterstützung gemeinsam mit unseren Partnern stetig ausgebaut, mit Blick auf Panzerhaubitzen, mit Blick auf Luftabwehr, auf Iris-T, auf Gepard. Und jetzt als jüngste Entscheidung weitere Panzerlieferungen, der Marder-Panzer, um der Ukraine zu ermöglichen, Menschen befreien zu können. Und wir werden diesen Prozess mit unseren Partnern ständig evaluieren und fortsetzen.«

Zusätzlich hat Annalena Baerbock der Ukraine Unterstützung in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro zur Minenräumung und für eine bessere Internetversorgung zugesagt.