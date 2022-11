In einer Erklärung auf Telegram verurteilte Anastasia Kaschewarowa, eine Pro-Kriegs-Journalistin, russische Kommandeure vor Ort, von denen sie sagte, sie würden ungeschulte Männer mobilisieren. Die Wehrpflichtigen würden »ohne Kommunikation, ohne die notwendigen Waffen, ohne Medikamente, ohne die Unterstützung der Artillerie im Stich gelassen«, hieß es darin. »Zinksärge kommen schon. Sie sagten uns, dass es eine Ausbildung geben würde, dass sie nicht in einer Woche an die Front geschickt würden. Habt ihr schon wieder gelogen?«

In einem Video, das Reservisten in einem Ausbildungszentrum zeigen soll, sind Dutzende mutmaßliche Wehrpflichtige zu sehen, die die Militärführung beschimpfen. Grund für die Wut sind dem Video zufolge fehlende Bezahlung sowie ein Mangel an Wasser und Nahrung.

Beschwerdebrief nach hohen Verlusten in Donezk

Neben den Berichten über den besonders tödlichen Angriff bei Makijiwka sorgt derzeit zudem ein weiterer Vorfall mit herben Verlusten für Aufsehen. Eine Einheit russischer Marineinfanteristen soll binnen vier Tagen 300 Mann bei Kämpfen im Gebiet Donezk verloren haben. Das geht aus einem Beschwerdebrief von Angehörigen der 155. Marineinfanterie-Brigade der russischen Pazifikflotte hervor, über den das unabhängige Portal »The Insider« berichtete.

»Wir wurden in eine unverständliche Offensive gestürzt«, wurde der Brief von einer Reihe prominenter Kriegsblogger zitiert. Der Brief war an Oleg Koschemjako, den Gouverneur der Heimatregion der Einheit im Fernen Osten Russlands gerichtet.

Das russische Verteidigungsministerium hat in einem seltenen und ungewöhnlichen Schritt die Berichte über die Verluste der 155. Marineinfanterie-Brigade dementiert. Dem »Guardian« zufolge hat Gouverneur Koschemjako die Echtheit des Beschwerdebriefes offenbar jedoch anerkannt – die Höhe der Verluste spielt er jedoch runter. »Wir haben die Kommandanten kontaktiert. Ja, es gibt Verluste, es gibt schwere Kämpfe, aber sie sind weit entfernt von dem, was in diesem Appell geschrieben steht«, sagte er in einer Videoerklärung auf seinem Telegram-Kanal. »Ich bin mir sicher, dass die Situation in jedem Fall analysiert wird und die zuständigen Behörden ihre Einschätzung abgeben werden.«