Vanda Semjonowna Obiedkowa starb am 4. April, während sie in einem eiskalten Keller ohne Wasser ausharrte. Ein besonders düsterer Tod, schließlich hatte sie sich als Kind vor den Nazis in einem Keller versteckt, sagte ihre Tochter Larissa gegenüber dem Internetportal » Chabad.org «.

Russische Invasion: Putin sagt Sturm auf Stahlwerk in Mariupol ab – und ordnet Blockade an

»Es gab kein Wasser, keinen Strom, keine Heizung – und es war unerträglich kalt«, sagte sie. Ihre Mutter war krank und bewegungsunfähig. »Jedes Mal, wenn eine Bombe fiel, bebte das ganze Gebäude.« Sie hätten in dem Keller wie Tiere gelebt. »Mama hat einen solchen Tod nicht verdient«, sagt Obiedkovas Tochter Larissa nur wenige Stunden nachdem sie mit ihrer Familie an einem sicheren Ort angekommen war. Die Tochter war bis zum Tod ihrer Mutter bei ihr und begrub sie danach.

Vanda Obiedkova wurde am 8. Dezember 1930 in Mariupol geboren. Im Oktober 1941 war sie zehn Jahre alt, als die Nazis in Mariupol einmarschierten und begannen, die Juden der Stadt zusammenzutreiben. Als die SS in das Haus der Familie kam und Vandas Mutter Maria mitnahm, gelang es dem kleinen Mädchen, sich der Verhaftung zu entziehen, indem sie sich in einem Keller versteckte.

Die zweite Holocaust-Überlebende, die während des Kriegs in der Ukraine starb

»Sie konnte nicht schreien, das hat sie gerettet«, sagt Larissa Obiedkova über ihre Mutter. Am 20. Oktober 1941 exekutierten die Deutschen zwischen 9000 und 16.000 Juden in Gräben am Stadtrand von Mariupol, darunter auch Obiedkovas Mutter und die gesamte Familie ihrer Mutter. Das kleine Mädchen wurde später inhaftiert, aber Freunde der Familie kamen und überzeugten die Nazis, dass sie Griechin sei. Ihrem Vater, der kein Jude war, gelang es dann, sie in ein Krankenhaus zu bringen, wo sie bis zur Befreiung Mariupols 1943 blieb. Obiedkova gab 1998 der USC Shoah Foundation einen vollständigen Bericht über ihr Leben und ihre Erfahrungen mit dem Holocaust.