Temperaturen um den Gefrierpunkt und Neuschnee: Der Winter ist in Kiew und weiten Teilen der Ukraine angekommen. Und nichts ist mehr wie vor einem Jahr um diese Zeit. Denn durch die gezielten russischen Luftangriffe auf die Infrastruktur mangelt es vielerorts an der Versorgung mit Strom und Wärme.

Die ukrainische Regierung kündigte am Dienstag die landesweite Einführung von Wärmestuben an, sogenannten »Stabilitätspunkten«.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Sollte es erneut zu massiven russischen Angriffen kommen und die Stromversorgung nicht innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt werden können, wird die Arbeit der ›Stabilitätspunkte‹ aktiviert. Alle grundlegenden Hilfsmittel werden dort bereitgestellt. Dazu gehören Strom, mobile Kommunikation und Internet, Wärme, Wasser, Erste Hilfe. Völlig kostenlos und rund um die Uhr.«

Bisher seien 4000 solcher Punkte in der gesamten Ukraine eingerichtet, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Der offizielle Name der Notfallzentren auf einer Website der Regierung lässt sich auch mit »Punkte der Unerschütterlichkeit« übersetzen.

Die Menschen in Kiew sehen den kommenden Wochen mit gemischten Gefühlen entgegen.

Stas Halaidiuk, Straßenmusiker:

»Wir haben keine Angst vor den Russen. Warum sollten wir Angst vor Schnee haben? Wir haben vor nichts Angst.«

Daria Kovalevska, Geflüchtete aus Cherson:

»Wir suchen eine neue Wohnung, wir sind immer wieder umgezogen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Hoffen wir, dass alles gut wird und wieder warm. Wenn Putin erst einmal weg ist, können wir wieder nach Hause zurückkehren und dort Silvester feiern.«

Diana Zhytko, Einwohnerin von Kiew:

»Ich mag den Winter und den Schnee eigentlich sehr. Aber heute hatte ich zum ersten Mal Angst, denn es ist kalt. Unsere Soldaten frieren, und mein erster Impuls war, den Streitkräften Geld zu spenden. Erst danach fühlte ich mich etwas besser und konnte den Winter genießen. Aber es liegen harte Zeiten vor uns.«

Durch russische Raketenangriffe kämpft die Ukraine landesweit mit Stromausfällen. Das Elektrizitätsnetz hat nach Angaben eines ukrainischen Betreibers »kolossale Schäden erlitten.« Zudem sorgen die Attacken auch für große Probleme bei der Versorgung mit Fernwärme, Wasser- und Gas.

20 Kilometer vom Stadtzentrum Kiews entfernt hat der berühmte Graffiti-Künstler Banksy ein Werk in den Überresten eines Wohnblocks hinterlassen. Es soll wohl das Gefühl von Wärme und Sauberkeit vermitteln. Beim Überleben in der Kälte hilft es dieser Anwohnerin aber wenig – sie muss selber sehen, wie sie zurechtkommt.

Tetiana Reznychenko, Anwohnerin:

»Hiermit halten wir uns warm. Wir bereiten das Holz vor, trocknen die Scheite, denn das Holz muss trocken sein, damit der Ofen funktionieren kann.«

In Deutschland bereiten sich Bundesländer und Kommunen darauf vor, mehr Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Viele waren schon zu Kriegsbeginn aus ihrem Heimatland geflohen. Weitere könnten nun folgen – ein erklärtes Ziel Russlands, das mit seinen Luftschlägen das Leben der Ukrainer im Winter unerträglich machen will.