Ukrainische Einheit in Bachmut »Sie haben es nie geschafft, tagsüber vorzurücken«

Mit Nachtsichtgeräten suchen sie nach feindlichen Aktivitäten: In Bachmut leisten ukrainische Soldaten weiter Widerstand gegen Putins Invasionstruppen. Und die greifen oft in der Dunkelheit an.

Ein Video von Eckhard Klein