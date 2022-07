Wer nimmt teil?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte ursprünglich nach Lugano reisen und an der Seite seines Schweizer Kollegen Ignazio Cassis den Vorsitz der Konferenz übernehmen. Wegen des Kriegs nimmt Selenskyj aber nur virtuell an den Beratungen teil. Er wird in Lugano von Regierungschef Denys Schmyhal vertreten, der von fünf Ministern und mehreren Abgeordneten begleitet wird.