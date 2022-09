Die ukrainischen Soldaten fanden dem Bericht zufolge auch Briefe aus Russland, die den Soldaten an der Front Mut machen sollten. Sie wurden offenbar von Kindern verfasst. So schrieb ein Mädchen namens Nastya: »Hallo, ich weiß nicht, wer diesen Brief erhalten wird, aber ich weiß, dass du gerade eine wirklich schwere Zeit durchmachst. Deshalb möchte ich dich unterstützen. Es ist möglich, dass du Hunger hast, dass dir kalt ist, dass du nach Hause zu deiner Familie willst oder dass du vielleicht zu deinen Freunden aus der Kindheit zurückkehren willst.«

In weiteren Briefen wird die russische Propaganda in der Heimat deutlich. »Du beschützt friedliche Zivilisten, du erfüllst die Hauptpflicht eines jeden Menschen«, schreibt ein Junge namens Leonid: »Ich denke, dass Krieg etwas sehr Schlimmes und Beängstigendes ist. Der Tod unschuldiger Menschen, Zerstörung, man kann kein normales Leben mehr führen, man hat kein Zuhause mehr, keine Arbeit, und man verliert seine Angehörigen. Ich hoffe, dass ihr durchhaltet und einen vollständigen Sieg erringen könnt! Viel Glück! Ich glaube an euch!«