Die First Lady der USA, Jill Biden, ist am Sonntag überraschend in die Ukraine gereist, um den Ukrainerinnen und Ukrainern ihre Unterstützung im Kampf gegen die russischen Truppen zu signalisieren. In Uschgorod, einer kleinen Stadt ganz im Westen der Ukraine nahe der Grenze zur Slowakei, besuchte sie eine Schule, die jetzt als Notunterkunft für Flüchtlinge dient.

»Ich hielt es für wichtig, dem ukrainischen Volk zu zeigen, dass dieser Krieg aufhören muss, dass dieser Krieg brutal ist und die Vereinigten Staaten an der Seite des ukrainischen Volkes stehen«, sagte Biden.

Bei ihrem Besuch traf Biden überraschend auf Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie war seit Beginn der Invasion nicht öffentlich aufgetreten; Selenskyj hatte mehrmals vermieden, den genauen Aufenthaltsort seiner Familie zu nennen. Biden sprach mit Flüchtlingsfamilien in der Slowakei Die beiden Frauen umarmten sich zur Begrüßung, Jill Biden übergab einen Blumenstrauß. Die First Lady der USA sagte laut einem Bericht der »New York Times« , sie sei bewusst am Muttertag gekommen.

In einem kleinen Raum sprachen die beiden Frauen anschließend kurz mit Reportern, Selenska dankte Biden für ihren »mutigen« Besuch: »Wir verstehen, was es für die First Lady der USA bedeutet, während eines Krieges hierherzukommen, wo jeden Tag Militäraktionen stattfinden, wo jeden Tag Luftsirenen zu hören sind, auch heute.«

Biden hatte am Samstag in Rumänien US-Soldaten besucht und reiste anschließend in die Slowakei, wo sie den Grenzübergang Vysne Nemecke besichtigte und mit Flüchtlingen sprach. Danach überquerte sie, ohne es zuvor öffentlich angekündigt zu haben, die Grenze in die Westukraine. Die »New York Times« berichtet, Sicherheitsbeamte hätten entschieden, dass ein Besuch im nahen Uschgorod gefahrlos möglich sei. Sie verbrachte demnach rund zwei Stunden auf ukrainischem Boden.

Zuvor waren bereits US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloys Austin nach Kiew gereist. Präsident Joe Biden hat bisher nur die polnisch-ukrainische Grenze besucht. Die USA haben ihre Unterstützung für die Ukraine in den vergangenen Wochen ausgeweitet, wie andere westliche Staaten liefern sie nun auch schwere Waffen.