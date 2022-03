Krieg in Osteuropa US-Präsident Biden kommt nächste Woche zum EU-Gipfel

In der kommenden Woche wollen die Staats- und Regierungschefs erneut über den Krieg in der Ukraine beraten. Erwartet wird dabei auch US-Präsident Biden. Geplant ist auch eine Teilnahme am Nato-Sondergipfel.