Russlands Krieg gegen die Ukraine Biden sagt nein zu F-16-Jets, Lula will mit China vermitteln

Anders als Biden und Scholz wollte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine nicht grundsätzlich ausschließen. »Prinzipiell ist nichts verboten«, sagte er am Montag in Den Haag auf die Frage, ob Frankreich möglicherweise Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern werde.